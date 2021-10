Se suspendió cotización de empresa vinculada a red social de Trump en Wall Street tras fuerte suba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Nasdaq suspendió varias veces este viernes la cotización de Digital World Acquisition Corp, una empresa que se fusionará con la nueva red social de Donald Trump, luego de que sus acciones se dispararan por segundo día, más de 200%.

Las transacciones de esta firma ya habían sido interrumpidas el jueves y las acciones terminaron con una gigantesca alza de 357%, luego del anuncio por parte del expresidente estadounidense de la llegada a Wall Street de su red "Truth Social", presentada como alternativa a las grandes redes sociales que eliminaron sus cuentas.



Al momento de la última suspensión, a las 14H22 GMT (11:22 en Uruguay), la acción de esta firma que se intercambia bajo el símbolo "DWAC", valía US$ 99. El miércoles por la noche su valor era de poco más de US$ 10.



Esta cifra lleva la capitalización bursátil de esta firma que no tiene ninguna actividad comercial, a unos US$ 3.200 millones.



Este frenesí ilustra el apetito de los inversores por el proyecto del millonario republicano, cuyas cuentas fueron eliminadas por Facebook, Twitter y Youtube por haber, según estas plataformas, incitado a sus partidarios a la violencia antes de la invasión al Capitolio el 6 de enero.



DWAC es uno de los términos más citados en el foro WallStreetBets del sitio Reddit, que reúne a 11 millones de pequeños inversores adeptos a las posiciones de alto riesgo en bolsa.



Este ascenso fulgurante de DWAC recuerda al de Gamestop y otros títulos que tuvieron igual progresión a inicios de año, impulsados por compras de un ejército de pequeños inversores.



Pero también parece enmarcarse en motivaciones políticas de parte de los compradores ahora que Trump, derrotado por Joe Biden en noviembre, continúa teniendo una muy alta popularidad entre los republicanos.