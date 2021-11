La suba de precios fue la mayor para un octubre desde 2012: ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que el gobierno optó por mantener sin cambios los precios de los combustibles (que debían ajustar por el aumento del valor del petróleo), la inflación en octubre igual fue elevada: 1,04%, según divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Ese guarismo es el mayor desde enero y es el más alto para un mes de octubre desde 2012.

La suba de precios en octubre aceleró la inflación en 12 meses de 7,41% a 7,89%, el guarismo más alto para 12 meses desde enero.



En tanto, en 10 meses de 2021 la suba del Índice de Precios del Consumo (IPC) acumulada es de 7,79%.



La meta del gobierno es que la inflación se ubique entre 3% y 7%, lo que parece difícil de cumplir.

¿Por qué se aceleró la inflación? “La carne junto con frutas y verduras explicaron la mayor parte del aumento. También se destacaron los incrementos de pasajes de avión y combinados barco-ómnibus”, remarcó la consultora CPA Ferrere.



“Si bien en el alto IPC de Uruguay de octubre (1%) hubo fuerte incidencia de volátiles (alzas de verduras de 11%, carnes 1,8%, transporte 2,5%, etc.), el núcleo inflacionario (que excluye a estos precios) se aceleró al entorno de 0,85% mensual y 7,9% interanual”, explicó el economista Aldo Lema.



El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) hizo un análisis similar en un comunicado. “La inflación tendencial o subyacente se construye a partir del componente tendencial del IPC construido por Cinve, que excluye a los rubros cuyos precios son muy volátiles y algunos cuyos precios son administrados por el Estado, a efectos de brindar información más estable y fiel a las dinámicas de fondo del sistema de precios. Este componente registró una inflación mensual del 0,83% en el mes de octubre, así como una inflación interanual del 7,86%, pautando una suba de 0,11 puntos porcentuales respecto de su nivel del mes anterior”, explicó el Cinve.



“La magnitud del incremento de la inflación global se explica por la inflación residual, construida a partir de los rubros excluidos del componente tendencial, que se ubicó en el 1,61% en términos mensuales y aumentó en 1,52 puntos porcentuales en términos interanuales, encontrándose ahora en el 7,98%. Se trata de la primera vez desde marzo que la inflación interanual residual supera a la tendencial”, agregó.

Por su parte, “la inflación interanual transable, que recoge las variaciones en los precios de los bienes y servicios comercializables con el exterior, aumentó en 0,6 puntos porcentuales en octubre, mientras que la inflación no transable lo hizo en 0,4 puntos porcentuales Si se excluyen los rubros del componente residual, se observan variaciones de 0,5 puntos porcentuales y -0,2 puntos porcentuales para la inflación transable y no transable, respectivamente”, explicó el Cinve.



El economista Javier de Haedo, en tanto, afirmó: “Pensar en que por el dato del IPC de hoy (por ayer) hay que hacer algo es absurdo. Tenemos que acostumbrarnos a leer el indicador subyacente. Y este está estable desde hace meses. El dato de hoy no cambió nada”.