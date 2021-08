Software antivirus Avast se vendió por US$ 8.000 millones a grupo estadounidense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo estadounidense NortonLifeLock anunció el miércoles que llegó a un acuerdo para comprar a su competidor checo Avast por más de US$ 8.000 millones, con el fin de crear un gigante de la seguridad informática.

NortonLifeLock explicó en un comunicado que la operación valora Avast entre US$ 8.100 y US$ 8.600 millones, según las modalidades financieras que serán elegidas por los accionistas de la empresa checa. El nuevo conjunto tendrá más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.



Su fusión debería comportar US$ 280 millones de sinergia de costos por año. Los accionistas de Avast poseerán entre el 14% y el 26% del nuevo grupo.



"Esta transacción es un enorme paso adelante en seguridad informática para los consumidores", declaró satisfecho Vincent Pilette, director general de Norton.



Su empresa afirmaba en julio que ambas compañías tienen la misma visión del mercado y que se complementan muy bien, sobre todo a nivel geográfico.



Para Ondrej Vlcek, director general de Avast, la fusión permitirá a los dos grupos crecer más "en un momento en el que las amenazas de pirateo informático en el mundo van en aumento, pese a que el uso de productos de seguridad informática sigue siendo bajo".



La pandemia conllevó un aumento del riesgo de pirateo, con el auge del teletrabajo con aparatos en ocasiones vulnerables a los ataques informáticos.



El nuevo grupo estará radicado en Praga (República Checa) y en Tempe (Arizona) y cotizará en el Nasdaq de Estados Unidos.



Creado en 1988, Avast es uno de los grupos más importantes en software de seguridad y propone sus productos a empresas y particulares para proteger sus ordenadores contra virus y otros ataques informáticos.



Como Avast, NortonLifeLock (anteriormente Symantec) se centró en los productos de seguridad para el público en general, tras vender su división de seguridad de empresas al grupo de semiconductores Broadcom, en 2018.