Sindicato portuario rechazó propuesta de Katoen Natie y definió no hacer horas extras

Los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata realizaron un paro este viernes y se reunieron en asamblea para tratar la propuesta que les hizo llegar la empresa Katoen Natie (propietaria del 80% de la terminal especializada de contenedores que opera en el puerto de Montevideo) y resolvieron “rechazarla rotundamente”, según dijo a El País Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

El trabajador dijo que la empresa envió la nueva propuesta de convenio colectivo directamente al sindicato y a todos los empleados, dejando así de lado el ámbito de negociación tripartita con el Ministerio de Trabajo.



En el documento, afirmó Reinaldo, la empresa innova en varios ítems que ya se habían establecido en el preacuerdo que estuvo a punto de consolidarse como nuevo convenio colectivo y que, por una diferencia en cuanto a los jornales asegurados, finalmente quedó por el camino.



Si bien el sindicalista no quiso profundizar en cuáles son los puntos que se modificaron, dijo que respecto a los jornales asegurados, "si antes había diferencias" por la cantidad de gente que abarcaban, "ahora se agudizaron".

La asamblea de este viernes resolvió también que las tareas se retomarán a las 7.00 horas de este sábado y que hasta nuevo aviso no se harán horas extras. El sindicato comunicó de su resolución al Ministerio de Trabajo, a la Administración Nacional de Puertos y a la empresa, afirmó Reinaldo.



Consultado sobre el futuro del conflicto, Reinaldo afirmó: “Lo veo complicado, no se entiende. Quizá buscan que los trabajadores reaccionen y llevarlos a un conflicto. La empresa retrocede en vez de acercar las partes. Había un 99% acordado y desconocen eso, agregan cosas nuevas”.



El País consultó a representantes de Katoen Natie, pero por el momento no hubo una respuesta a la resolución del sindicato.