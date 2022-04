Semana Santa: ¿cobraré doble si trabajo durante jueves y viernes santo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante Semana Santa, algunas empresas cierran o dan algunos días libres a sus empleados mientras que otras no interrumpen su actividad. Frente a las diferentes decisiones que toman las compañías en el país, puede surgir la duda de si hay feriados no laborables o pagos en la semana. Para aquellos que quieren tomarse vacaciones sin gastar licencia, la respuesta es desalentadora: los días son considerados feriados comunes.

Entonces, ¿qué pasa si se trabaja durante un feriado común? El "jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web.



Por otra parte, si se detiene la actividad, el "trabajador que gana salario por día no cobra su jornal" mientras que el mensual recibe el "mismo sueldo de siempre", indica la cartera.



Por lo tanto, durante Semana Santa no hay feriados pagos. En esos casos, el trabajador que no trabaja cobra como si lo hiciera y, en caso de realizar sus tareas laborales, recibe doble paga. En Uruguay se aplica para los días 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año.