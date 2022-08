La segunda generación para una regla clave de la economía uruguaya y los problemas que todavía tiene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El proceso de gestación de la regla fiscal en Uruguay lleva dos años y ayer fue uno de los debates clave en el cierre de las XXXVII Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU).

Marcela Bensión, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó en el evento que la regla fiscal y la nueva institucionalidad en torno a ésta es necesaria para lograr estabilidad macroeconómica, sobre todo en un país con elevada carga tributaria y alto grado de endeudamiento como Uruguay.



“Eso obliga, seguramente más que otros países sin esas restricciones, a cuidar el gasto público, para poder sostener las políticas sociales, aún en momentos de shock negativo como nos ocurrió con la pandemia”, afirmó.



Antes de estos dos últimos años, había un tope anual de endeudamiento pero no una regla fiscal propiamente dicha, con consejos externos, dijo Bensión.

Señaló que la credibilidad fiscal estaba dañada y que el comportamiento en la última década fue procíclico, lo que obligó a subir impuestos (en 2017) y afectó la percepción de riesgo país. De ahí la necesidad de crear la regla fiscal, fundamentó.

Proceso

La regla fiscal se implementa a partir de la ley 19.889 (LUC), y consta de tres pilares: resultado fiscal estructural sobre el Producto Interno Bruto (PIB) corregido por ciclo y partidas extraordinarias, el tope de gasto primario (en términos reales, en línea con el PIB potencial), y un tope de endeudamiento neto (establecido por ley y con cláusulas de salvaguarda).



Bensión aclaró que uno de los objetivos es estabilizar el ratio de la deuda sobre el PIB (“que había subido mucho antes de este gobierno”, afirmó y que ahora se está bajando.



De hecho, el BCU considera que, a pesar de resultar difícil, se puede cumplir con los tres pilares, monitoreándolos en forma simultánea y enfocándose en el que se detecte más restrictivo, explicó.

Pero la institucionalidad fiscal va más allá de la regla fiscal, por lo que se crearon dos consejos externos: uno fiscal asesor y otro de expertos, además de establecerse mayor transparencia informativa, con rendición de cuentas semestrales y publicaciones frecuentes. Todo esto se encuentra en proceso de consolidación.

Lo no incorporado

Los ponentes concordaron en que la regla fiscal uruguaya está alineada con los estándares internacionales, pero que no incorpora todos los elementos de las reglas de “segunda generación”, que son aquellas que se han creado en algunos países ante emergencias (como la que generó el covid-19).



Alfonso Capurro, miembro del Consejo Fiscal Asesor y socio de CPA Ferrere, detalló lo que no está incorporado: cláusulas de escape (solo aplican al tope de endeudamiento, pero no más) y los mecanismos de corrección predeterminados ante desvíos de las metas, entre otros ítems.

Autonomía limitada

El Consejo Fiscal Asesor tiene como objetivo fortalecer la credibilidad crediticia.



Este depende del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no tiene autonomía operacional ni presupuestaria, insistió Capurro.



“En otros países, la independencia de los consejos es mayor. Independencia significa capacidad propia para realizar inversiones y un staff técnico propio. Uruguay debería converger a eso también en el futuro”, sugirió.

Desafíos

Bensión planteó que los desafíos están en consolidar más la institucionalidad fiscal, sobre todo a nivel del sistema político y la ciudadanía, profundizar el debate en torno al nivel de deuda óptimo y el cálculo de la brecha del PIB (uno de los ejes de la regla fiscal), así como incorporar mejoras metodológicas y reforzar incentivos a la disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, en especial ante el rol de las calificadoras de riesgo.



Asimismo, hizo referencia a la creciente importancia del gasto corriente en relación al gasto de inversión y se preguntó si la regla fiscal debería discriminar por tipo de gasto. Quedaron así varios temas técnicos puestos sobre la mesa.



Otro frente que se trató en el panel fue el de los commodities como fuente de ingreso, dado que, como panelistas también estuvieron los economistas Mario Arend (Chile) y Eduardo Morón (Perú), cuyos países tienen buenas cantidades de cobre y otros minerales (ver aparte). No obstante, en el caso de Uruguay el foco está en la brecha del PIB (no de los commodities).