El sector “optimista” de la economía uruguaya que prevé aumentar sus ventas y contratar más personal

La industria de Tecnologías de la Información (TI) y el software uruguayo atraviesan un buen momento en términos económicos, con aumento en sus ventas, más oportunidades de negocio y mayor contratación de personal.

En los primeros seis meses del año, la mitad de las empresas del sector aumentó sus ventas, mientras que el 38% las mantuvo “dentro de lo esperado” y un 12% las vio reducidas, según los datos del Monitor de la Industria TI elaborado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), en el que participaron 40 empresas del rubro TI y al que accedió El País.



De cara al segundo semestre, un 65% de las empresas consultadas estiman que sus ventas evolucionarán de forma favorable, el 30% espera que se mantengan en los niveles actuales y el resto considera que se reducirán, lo que según la CUTI implica un “fuerte optimismo”.



En lo que refiere a la concreción de negocios en los primeros seis meses del año, el 40% de las empresas respondió que aumentó, para el 45% se mantuvo constante y el 15% restante señaló que se redujo.



En términos laborales, el 70% de las empresas consultadas manifestaron haber contratado personal, mientras que el restante 30% dijo que mantuvo la plantilla y no se registró desvinculación de personal en ningún caso.

“En relación a la expectativa respecto al empleo en el próximo semestre, las empresas se muestran optimistas”, indicó la CUTI, dado que el 55% prevé contratar personal, el 40% considera que mantendrá sin cambios su plantilla y el 5% estima que la reducirá.



Entre las compañías que estiman contratar personal, el 63% indicó que busca a especialistas TI. Desde la CUTI explicaron que “este perfil constituye el más difícil de captar por las empresas”, especialmente cuando se trata de desarrolladores y programadores.



En menor medida, un 28% señaló expectativas de contratar comerciales; un 20% administrativos, asistentes y servicios; un 15% especialistas no TI y un 10% puestos gerenciales o directivos. Por otra parte, la encuesta encontró que “casi la quinta parte de las empresas radicadas principalmente en Montevideo, señalaron haber celebrado más del 20% de sus nuevos contratos con personal radicado en el interior. Sin embargo, esta distribución no se suscita únicamente con nuevas contrataciones, si no que el número de empresas aumenta cuando se trata de contar con más del 20% del personal desempeñándose desde otros puntos del país fuera de la capital, ya sean contrataciones nuevas o antiguas”.

Al ser consultadas sobre el desempeño general de la economía uruguaya, el 53% de las firmas del sector consideraron que la situación mejorará, otro 40% dijo que se mantendrá sin cambios y un 7% señaló que empeorará de forma leve.



“Es importante mencionar que ninguna de las 40 empresas que participaron de este relevamiento manifestó expectativas de empeoramiento significativo de la situación económica del país”, señaló la CUTI. No obstante, indicó que al comparar con las respuestas de 2021, “la expectativa desmejoró encontrándose un menor peso de las categorías que denotan optimismo”.



La encuesta de la CUTI encontró que el 73% de las firmas afirmó no haber rescindido contratos con los profesionales independientes (que prestan servicios a las empresas del sector TI) en el semestre, mientras que otro 20% mantuvo el 80% de los mismos. Asimismo, un 48% prevé contratar profesionales en el futuro próximo y otro 48% prevé mantener el número actual de contratados.