Se descuenta que EE.UU. aumente tasas de interés

AFP

La Reserva Federal estadounidense (Fed) se dispone a subir sus tasas el miércoles, y la única incógnita es saber a qué ritmo el banco central dirigirá el delicado enfriamiento de la economía.

El Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) se reúne el martes y miércoles y se espera —como ha dado a entender desde hace varias semanas— que aumente el nivel de su tasa interbancaria de 24 horas, actualmente fijada en 1%.

El suspenso parece haber terminado: la Fed aumentará su tasa directriz en 0,25 puntos el miércoles, asegura Ethan Harris, jefe economista para Estados Unidos de Lehman Brothers.

Sería la primera alza desde mayo de 2000; desde entonces, el banco central no ha cesado de bajar el costo del dinero para llevarlo a su nivel más bajo desde 1958.

En efecto, la Fed ha debido enfrentar una serie de golpes duros: estallido de la burbuja internet, recesión, atentados del 11 de setiembre de 2001 y finalmente la guerra en Irak.

La baja de tasas decidida por el organismo, favoreció al sector inmobiliario y al crédito en general.

Pero todos los analistas concuerdan actualmente que este nivel de emergencia no puede ser mantenido por más tiempo sin correr el riesgo de un sobrecalentamiento de la economía, ahora que los motores del crecimiento volvieron a encenderse.

Las condiciones están dadas para que la Fed abandone sus tasas extraordinariamente bajas, dijo Kermit Schoenholtz, de Citigroup.

El ajuste monetario es una condición esencial para el presidente de la Fed, Alan Greenspan, quien guarda un recuerdo claro del anterior ciclo de alza de tasas, en 1994.

En ese momento, la Fed aumentó su tasa de 3% a 6% en un año, provocando el derrumbe del mercado obligatorio. Esta vez, hace todo lo posible para no tomar a los inversionistas por sorpresa.

RITMO. Ahora la cuestión es saber a qué velocidad la Fed tendrá necesidad de ajustar su política monetaria, destacó Schoenholtz, para quien los desarrollos del mercado de trabajo, de los precios y de las condiciones financieras tienen las claves del ritmo del alza de las tasas.

Greenspan repitió muchas veces que actuará de forma mesurada, pero también se dijo listo a cambiar de rumbo si la inflación se dispara.

Impulsada por la escalada de los precios del petróleo, la inflación se aceleró en los últimos meses e incluso si buena parte de los analistas considera que se trata de algo temporal, otros se preguntan si la gasolina cara no es un factor permanente.

Eso llevó a algunos analistas a pensar en un ritmo sostenido de alzas de las tasas. Pero la mayoría sigue previendo un accionar mesurado de parte de la Fed.

Espero que Alan Greenspan diga: ’Escuchen, no puedo aumentar las tasas demasiado agresivamente a causa del empleo, (sector) en el que la reactivación está lejos de ser completa, destacó John Lonski, de Moody’s Investors services.