El Samurái con el que Uruguay espera obtener millones de dólares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno comenzó ayer -en forma virtual- una serie de reuniones con inversores en Japón y otros países asiáticos con el objetivo de emitir un bono en yenes en ese mercado, dijeron a El País fuentes de Torre Ejecutiva. Las conversaciones las lleva adelante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) agregaron.

Ayer el MEF comunicó que mandató a las instituciones financieras niponas “Daiwa Securities y Nomura para coordinar llamadas con inversores de Japón y otros países asiáticos”, sin dar otros detalles.



Las fuentes de la Torre Ejecutiva recordaron que este mes se cumplen 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay y que es un buen momento para volver a emitir deuda en el mercado nipón ya que la última fue hace 10 años. La emisión podría ser por un piso del equivalente a US$ 500 millones.

En mayo de este año, el gobierno colocó un bono global en pesos al año 2031 y reabrió otro en dólares al mismo año con los que obtuvo US$ 1.166 millones y US$ 574 millones respectivamente. En esa ocasión, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil, dijo que este año “está la posibilidad de volver a emitir en moneda extranjera distinta al dólar, para diversificar la base de inversores. No lo descartamos”.

Precisamente, la emisión de un bono en yenes (se denominan bonos Samurái) le permitiría a Uruguay diversificar su base de inversores (con la participación de asiáticos) y la moneda de su endeudamiento.



En abril del año pasado, en pleno inicio de la pandemia de COVID-19, una resolución del Poder Ejecutivo señalaba que “ante la coyuntura extraordinaria que actualmente atraviesa la República, resulta necesario acudir a nuevas fuentes de financiamiento, entre ellas el mercado financiero de Japón”.



Esa resolución aprobó la firma de un memorándum de entendimiento entre el MEF y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC, por sus siglas en inglés).

Precisamente, la última vez que Uruguay colocó deuda en yenes fue el 27 de mayo de 2011 con 40.000 millones de la moneda nipona (equivalían a US$ 491 millones en esa fecha) y en esa oportunidad, el JBIC garantizó la emisión de Uruguay.



En aquella ocasión, la demanda del bono llegó a 88.600 millones de yenes, más del doble que la cifra colocada. También esa vez, los bancos Daiwa y Nomura asesoraron al gobierno uruguayo en la emisión.



Este bono Samurái era a 10 años de plazo, por lo que venció este año.



Previamente Uruguay había colocado deuda en yenes en los años 2007 y 2001.