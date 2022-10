“Saldremos más fuertes” de esta crisis que se viene, señala el FMI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial dejan tras de sí una visión bastante pesimista de lo que le espera a la economía global, pero el director de investigación del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, lanza un mensaje para la esperanza: “Saldremos más fuertes”.

Así lo aseguró en una entrevista con EFE durante estas reuniones que se celebraron la semana pasada en Washington y que han dibujado un panorama económico muy complicado.



En sus perspectivas económicas mundiales, el FMI calcula un mayor freno de lo esperado para la economía mundial en 2023 y avisa de que al menos un tercio de las economías acabará cayendo en recesión.



Y aunque fue el propio Gourinchas quien dijo la frase “lo peor está por llegar” durante la presentación del informe, en su entrevista con EFE aseguró que también hay razones para el optimismo, y además de salir de esta crisis “más fuertes” lo haremos “mejor encaminados” para afrontar retos como el cambio climático.

Recalcó que el análisis del FMI también aporta algunos “datos buenos”, como la fortaleza de los mercados laborales de las grandes economías, en muchas de las cuales no sólo hay un bajo desempleo sino que ocurre lo contrario y faltan trabajadores para cubrir puestos.



Y hay otro dato que arroja algo de luz, según Gourinchas: pese al endurecimiento de las políticas monetarias en los países avanzados, muchas economías emergentes no están en crisis y siguen creciendo y accediendo a los mercados. Eso no quita, en cualquier caso, que estas economías puedan sufrir más adelante cuando las vulnerabilidades crezcan, advirtió.

No cree, en cualquier caso, que la solución sean los impuestos a los beneficios caídos del cielo, es decir, a las mayores ganancias coyunturales que disfrutan por ejemplo las empresas energéticas actualmente.



Pero para Gourinchas se trata de una propuesta “delicada” que hay que pensarse mucho. Recordó, por ejemplo, que no sólo las energéticas de combustibles fósiles ganan ahora más, también muchas renovables que tienen menos costos y se aprovechan de la mayor demanda. “¿Queremos desincentivar ese tipo de productos?”, se preguntó Gourinchas.