Rusia pide freno para producción de crudo

Rusia está pidiendo a los productores de petróleo alrededor del mundo que se abstengan de aumentar la producción, dijo el ministro de Energía, Alexander Novak, apenas días antes de que el funcionario se reúna con miembros de la Organización de Países Exportadores de petróleo (OPEP).

La economía rusa se ha visto duramente afectada por la caída en los precios del petróleo, que se han desplomado más de la mitad desde un máximo en junio del año pasado de US$ 115 por barril. Las ventas de crudo y gas representan alrededor de la mitad de los ingresos presupuestarios de Rusia.

"Instamos a todos los países a mantener su producción sin cambios", dijo Novak según fue citado por la agencia TASS. Varios medios locales también informaron sobre el pedido del funcionario de Moscú a los productores globales de petróleo.

Está previsto que el ministro ruso mantenga conversaciones con algunos funcionarios de la OPEP el mes próximo en Viena, justo antes de un encuentro del grupo el 5 de junio. Rusia no es miembro de la OPEP.

Novak dijo que Moscú no planeaba buscar un acuerdo con el grupo sobre niveles de producción específicos. No es de esperar que la OPEP recorte su producción de crudo para apuntalar los precios.

El grupo ha aumentado su producción en 1,4 millones de barriles por día (bpd) durante el último año. La generación solamente desde Arabia Saudita trepó en 450.000 bpd, en términos interanuales, a 10,15 millones de bpd en abril.

Rusia ha impulsado su propia producción en 200.000 bpd en el último año, tocando un máximo histórico de más de 10.7 millones de bpd el mes pasado.

Los precios del petróleo se mantendrán relativamente débiles por el resto de este año debido a amplios suministros de productores de Oriente Medio y el resurgimiento de la producción de esquisto en Estados Unidos, pronosticó un sondeo de Reuters publicado el sábado.

El sondeo mensual de realizado entre 28 analistas arrojó que el referencial Brent del Mar del Norte promediaría US$ 61,60 por barril en 2015, cerca de niveles actuales (el viernes cerró a US$ 65,35).

ante caída de precios