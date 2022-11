Ripio avanza para lanzar una tarjeta bancaria "cripto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los precios de las criptomonedas están por el piso, pero los negocios en estos activos se están preparando para la próxima ola. ¿Cuáles son las novedades? En Uruguay la plataforma de activos digitales Ripio está en negociaciones para el lanzamiento de una tarjeta de crédito que, en vez de puntos con las compras, otorgará criptomonedas que el usuario podrá acumular y utilizar. Las conversaciones de Ripio están muy avanzadas, y según información a la que accedió El País, las está teniendo con el banco Itaú.

Ripio también lanzó una tarjeta con Visa en Brasil y anunció que será presentada pronto en otros países de la región, incluyendo Uruguay.



Otra novedad es que la empresa Agrotoken está usando la tecnología de Ripio para tokenizar commodities agrícolas, y anuncian que estarán disponibles en Uruguay en 2023.



Sebastián Serrano, CEO de Ripio (que se ganó el título de “criptostar” en Argentina) organizó una recepción para empresarios, fintech e inversores de alto nivel adquisitivo en sus oficinas en el WTC el pasado miércoles; una ocasión que sirvió para presentar “Ripio Select”, un servicio de trading que permite a inversores mayores y empresas realizar operaciones de gran volumen rápidas y a precios competitivos, afirmó.



En diálogo con El País, Serrano habló sobre los planes de la compañía, la posibilidad de que Uruguay sea un hub tecnológico en la industria de los activos digitales. Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

- ¿Qué balance hace del año?



- Este año abrimos operaciones en muchos países, se volvió a abrir el mundo y he viajado un montón, por Estados Unidos, Colombia, Brasil. Estamos lanzando nuestros productos en Chile a fines de noviembre y hemos estado entre conferencias.



-Están en conversaciones con instituciones bancarias en Uruguay para generar productos de economía digital aquí. ¿Qué nos puede adelantar?



- Todavía no puedo mencionarlo a nadie, pero pensamos que pronto estaremos saliendo con una institución bancaria con un producto B2B (entre empresas) en Uruguay. En el último año empezó a haber mucha más demanda institucional de cripto. Esto empezó para el usuario final, la mayor parte de nuestros usuarios están en la billetera de cripto, pero en los últimos dos años empezó a haber más adopción por parte de empresas. Eso incluye a fintechs, bancos, e-commerce. Por eso lanzamos productos B2B y, por ejemplo, llevamos a Mercado Libre a lanzar Mercado Coin en Brasil.



- ¿Qué otras expectativas tienen del mercado uruguayo?



- Esperamos el avance de la regulación local. Estamos colaborando con el Banco Central para el desarrollo de una legislación, que se mandó al parlamento en septiembre. Probablemente esté lista el año que viene, eso le va a dar más claridad al mercado local.



Uruguay va a estar dentro de los primeros países que tenga una regulación en relación a cripto. Eso es auspicioso, a partners como bancos o procesadores de pagos les va a simplificar utilizar y operar con esta tecnología.

- En caso de ser aprobado ese proyecto de ley, ¿qué regulará?



- Las regulaciones son hacia los actores, a los exchanges, las billeteras, definen qué son los activos. Lo más importante dentro de lo que hace el Banco Central es la definición de qué son los activos, qué tokens pueden ser considerados de utilidad, cuáles pueden ser considerados como securities, y eso va a dar claridad.



-Sí, pero el Banco Central no reconocerá a la cripto como una moneda en curso...



- Cierto, no reconoce a las criptomonedas como una moneda de curso legal, pero sí toca a los sistemas de pago. Probablemente el texto final de la ley establezca que las empresas que operamos o hacemos custodia de las criptomonedas, que hacemos intercambio de pesos uruguayos a criptomonedas, tengamos que estar registradas ante el Banco Central. En distintas cosas, le dará un marco legal a algo que no está regulado, le dará marco a la actividad. El Banco Central tiene un rol o relación de control, de prevención de lavados. Va a traer más seguridad a los usuarios, porque también ese registro va a implicar cierto comportamiento a las empresas que se registren.



- ¿Cuantos usuarios de Ripio hay en Uruguay?



-No hemos escalado mucho aquí con usuarios individuales en Uruguay, vamos a esperar al año que viene, pero unos 10 mil usuarios. Ahora vienen más empresas a escucharnos. Trabajamos mucho con Globant y con Mercado Libre que los fundadores e inversores de Ripio. Después estamos trabajando con algunas fintechs que son unicornios muy importantes en la región.

Tarjeta Ripio. Foto: Juan Manuel Ramos

- ¿Cómo ve el futuro en Uruguay en este tema?



-Uruguay tiene ciertas ventajas competitivas y podría ser un hub de cripto. Si tiene una ley impositiva que permita el desarrollo de la industria dará el impulso. El hecho de que haya zonas francas hace que sea un polo para la creación de empresas cripto que trabajan desde Uruguay.



-¿Y en términos de minería?



-Eso probablemente no, habría que ver cómo se desarrolla el mercado de proof of work, porque Uruguay no tiene energía barata. Eso hace que probablemente Paraguay sea un mejor país que Uruguay para eso, dentro de América Latina.



Pero sí creo que puede haber muchos proyectos de tokenización, muchos proyectos alrededor de metaverso, que usen como base el Uruguay.



-¿Son más que nada emprendedores los que quieren introducirse en esos proyectos?



-Hay empresas de desarrollo de software para cripto que antes estaban en Argentina y se han mudado al Uruguay.



- ¿Ripio puede contribuir a que Uruguay sea un hub?



-En varios de nuestros trabajos estamos usando a Uruguay como un hub de Ripio, podemos hacer parte de nuestra operación global con cabeza en Uruguay.



-En marzo, cuando inauguraron la oficina de Ripio en Montevideo vino el ministro de Industria, Energía y Minas, Omar Paganini. ¿Siguen el mismo contacto cercano con el gobierno?



- Sí, charlamos con el gobierno, con los que más hemos interactuado es con el Banco Central por el proyecto de ley que comentábamos.

-¿Qué opina sobre la presunta estafa ocurrida con el cajero de criptos en Punta del Este?



- No tengo idea, estuve viajando mucho, me pondré al día ahora.



-Ripio está enfocado en desarrollos en infraestructura para terceros, ¿en qué consiste y en qué grado aplica a Uruguay?



- Estamos ayudando a fintechs y a bancos con plataformas de comercio electrónico a integrar criptomonedas. Esa infraestructura implica custodia, ayudar a que tengan las funciones de comprar, vender en este tipo de monedas. Lo hacemos y se pueden hacer en distintos mercados.



- ¿Cómo les está yendo con Portal, la nueva billetera virtual que funciona mediante una extensión de Google Chrome? ¿Sigue en fase beta?



- Lo lanzamos hace unos meses, está todavía en beta con unos 1.000 usuarios. Estamos tratando de acelerarlo para masificarlo el año que viene.



-Acaban de conseguir una licencia en Estados Unidos, ¿en qué consiste?



- Sí, acabamos de sacar una licencia money transmitters en el estado de Florida. Siempre hago el chiste de que América Latina termina en Orlando (sonríe). Vemos que con los años, comenzamos a tener cada vez más presencia en Estados Unidos con clientes family office. La oficina que abrimos en Miami tiene seis personas. Pensamos que todas las fintechs y los bancos van a terminar integrando criptos. Esto va a ser una tecnología muy usada, va a ser parte de la caja de herramientas de todas las empresas de tecnología.



Precios de las criptomonedas por el piso, pero gran momento de desarrollos en la industria Sobre la caída de los precios de las criptomonedas, Serrano explicó que este mercado tiene ciclos muy marcados de cuatro años y que es bastante esperable que a las grandes alzas le siguen correcciones.



“Tuvimos un alza el año pasado que esperábamos tuviera su corrección en 2022, lo que pasó es que se conectó esa baja con una macroeconomía compleja, y se profundizó. La suba de tasas de EE.UU. también hace que los inversores salgan de activos de riesgo y busquen activos con tasas de rendimiento estables”, dijo.



En ese marco, Serrano señaló que, a pesar la corrección y baja de precios, se ha dado un mayor desarrollo de proyectos y han surgido nuevos programadores en esta industria en la región. “En Argentina ser emprendedor actualmente es sinónimo a criptoemprender”, agregó.



“Estamos en los niveles más altos de desarrollo sobre esta tecnología en el mundo”, reafirmó. En este momento se está trabajando sobre todo en el desarrollo de nuevos casos de uso y en escalabilidad.



Se proyecta que en los próximos años, se verá más adopción institucional, de compañías que están empezando a integrar la tecnología cripto, y de desarrollo interno a ese nivel.



A su entender, toda esta tecnología va a ser más ecológica y más rápida con los desarrollos de estos tiempos. En el mundo cripto, se sostiene que es ahora, con los precios a la baja, una oportunidad para invertir, y que muchos empresarios lo están haciendo. Otros son más escépticos.



Cuando el mercado termine sus correcciones, los valores en precios aumentarán. “Es un negocio a largo plazo”, dijo.



Según proyecciones de Ripio, la primera parte de 2023 también sea “un poco turbulenta” en cuanto a los precios de las cripto, pero se empezarán a ver los frutos de este desarrollo a finales de ese año y en 2024. “Nuestra lectura es que para fines de 2023, vamos a ver gran recuperación y un mercado mucho más fuerte”, concluyó.



Ripio-Visa, Mercado Libre y AgroToken

Ripio lanzó con Visa una tarjeta en Brasil y el plan es presentarla en toda la región, comenzando por Argentina, además de México, Colombia y, si todo evoluciona bien, Uruguay.



“Venimos haciendo un país a la vez. La tarjeta permite pagar con criptos en cualquier comercio que acepte Visa”, dijo Serrano.



El acuerdo comercial marca un fee de inter-exchange, que depende de cada país y del tipo de transacción, que está entre 1 % y 3 %. Eso se le cobra al comercio, para el usuario es gratuito. Cuando él paga acumula criptomonedas,



En otros países se está utilizando bastante por parte las empresas para pagar en criptos a freelancers, por ejemplo a artistas, quienes las convierten a medida de su necesidad.



Mercado Libre



Esta empresa recurrió Ripio para el proyecto de tokenizar su sistema de recompensas.



“Ellos tenían un sistema de recompensas, Mercado Puntos, y querían modernizarlo basándolo en criptos. Entonces, los ayudamos en la construcción del producto. Hemos hecho varios proyectos de esta naturaleza incluido nuestro propio Ripio Coin”, explicó.



Básicamente, Ripio les realiza la custodia del sistema de custodia de los tokens, el sistema de liquidez. Y la compra y venta de tokens de la nueva moneda de Mercado Libre se maneja en los chains de Ripio.



Actualmente hay más de un millón de usuarios (solo en Brasil), que recibieron el Mercado Point, según datos de Ripio.



Agro token



Es otro proyecto que está empezando a hacer tokenización de soja.



“Estamos trabajando en una alianza para encontrar oportunidades del uso de cripto en el agro. Agrotoken es una startup argentina, que está empezando a abrirse a Brasil y Uruguay. Estamos viendo cómo podemos ayudar, puede servir mucho para el agro, tener más liquidez de sus activos”, afirmó.



Como ejemplo, explicó que los productores podrían tokenizar su producción, tener un activo digital que represente la producción y darle liquidez así a un activo real. “Podrían pedir un préstamo colateralizado en su producción, hay distintos casos de uso que se pueden crear alrededor del agro. Los inversores que quieran exponerse al activo, al rendimiento de la soja, también podrían sumarse”, agregó.