Rendimientos de las AFAP cayeron: ¿de cuánto fue la baja y cuáles fueron los motivos?

Desde comienzos de año se ven vaivenes en el mercado financiero, lo que de algún modo u otro afecta a cada trabajador, ya que cada uno invierte en la bolsa ¿cómo? Lo hace, al menos, a través de su Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Entonces ¿cómo viene afectando la coyuntura actual a los rendimientos de los ahorros previsionales para las futuras jubilaciones?

Los mercados financieros hoy padecen de incertidumbre, lo que conlleva a alta volatilidad. Según señaló el gerente de inversiones de UniónCapital, Mateo Fernández, dentro de los factores que están causando esta incertidumbre están: la elevada inflación en las principales economías del mundo, la guerra en Ucrania, que generó “disrupciones en los mercados de commodities, provocando mayores presiones sobre precios a nivel global" y también las sucesivas olas de covid-19 en algunos países, como por ejemplo el caso de China, lo cual “complica la cadena de suministros bienes a nivel global”.



En este contexto, los mercados registraron caídas en el valor de los activos, como también las principales monedas globales que cayeron frente al dólar.



En este sentido, Fernández dijo que Uruguay no es la excepción a estas caídas, en donde se vio que los precios de los instrumentos de renta fija cayeron entre 5% y 25%, dependiendo de los plazos y el tipo de monedas.

Al mirar los fondos previsionales, los cuales dentro de las AFAP se dividen en el Subfondo de Acumulación -en este se envían los aportes hasta que el trabajador cumple los 55 años- y el Subfondo de Retiro -en el cual a partir de los 55 años del trabajador los aportes entran aquí y se invierten en activos más conservadores-, según el gerente de Inversiones de República AFAP, Agustín Giannini, se deben evaluar en un horizonte temporal de mediano o, incluso, de largo plazo.



En este sentido, los retornos del primer semestre de 2022, en promedio para el Subfondo de Acumulación, varían entre una caída de 5,4% y de 3,18%. Mientras tanto, para el Subfondo de Retiro se registraron variaciones positivas nominales de entre un 0,3% y 1,37%.



Sin embargo, este año “malo” se da luego de “años de retornos excepcionalmente altos” en los que los crecimientos en el Subfondo de Acumulación fueron de 20,8% en 2020 y de entre 13,1% y 13,6% en 2021.



En tanto, para el Subfondo de Retiro, la variación positiva rondó el 6% en 2020 y entre 9,6% y 16% en 2021.



“De hecho, aún con un año tan malo como este, las rentabilidades en tres y cinco años móviles que publica el Banco Central siguen siendo positivas y hasta relativamente buenas”, afirmó Giannini.

Por otra parte, el gerente general de AFAP Sura, Sebastián Peaguda, señaló que la clave en el Subfondo de Acumulación, es que como no se necesita en este momento, por lo tanto “va a poder atravesar la caída, tener el crecimiento que hemos visto anteriormente y, cuando se llegue al momento de retiro, esta crisis mundial de alguna manera va a ser una de las tantas crisis que han pasado”, explicó. En este sentido, Peaguda señaló que “a lo largo” del tiempo “hemos visto que igualmente el portafolio le compensa, o sea, vuelve a ganar la rentabilidad (que tenía) y gana rentabilidad adicional”.



Para explicar las caídas de este año, Fernández señaló que estas se deben principalmente a la exposición de los portafolios a instrumentos de largo plazo en Unidades Indexadas (UI) y por la exposición a renta variable global mediante notas estructuradas de capital garantizado.



“Si bien son los instrumentos que más volatilidad tienen en el corto plazo, son instrumentos cuyos retornos esperados en el mediano y largo plazo son mayores, por lo que de todos modos tiene sentido mantener en el portafolio de las AFAP con un horizonte de largo plazo”, agregó.



En tanto, Giannini destacó que los principales fundamentos del desempeño positivo en 2020, se encuentran en una “compresión muy fuerte de la renta fija, una revalorización de los activos renta fija, de la mano de las políticas monetarias ultra expansivas que surgieron ante los efectos de la actividad económica de la pandemia y, a su vez, un incremento muy fuerte del tipo de cambio en Uruguay en 2020. Mucho más de lo que fue la inflación”, afirmó.



Asimismo, sobre los rendimientos de 2021 Giannini señaló que el tipo de cambio no creció más que el Índice de Precios de Consumo (IPC), la renta fija si bien “no se comportó mal”, el principal fundamento que explicó los buenos rendimientos fueron los activos con exposición a renta variable internacional.



“Estos tres elementos que en distintos años fueron los que explicaron, en gran parte, esa buena performance, este año se conjugaron para actuar de forma negativa. Tenés un aumento de la renta fija a nivel global y, si bien nuestra gran exposición está en la renta fija soberana uruguaya, no está inmune a los mercados financieros globales. Por otro lado tenés un tipo de cambio que a pesar de la suba de las de las últimas semanas sigue estando por debajo de los niveles del cierre del año anterior y la renta variable que está teniendo un poco relacionada a los efectos del incremento de la renta fija y posibles efectos secundarios que tiene sobre el nivel de actividad, ha tenido una performance muy negativa en lo que va del año”, agregó Giannini.

Portafolio

Dentro de la conformación de portafolios de inversión, Fernández dijo que luego de haberse observado “algunas ventas” por parte de las AFAP en los instrumentos de más largo plazo en los primeros meses del año -para mitigar las caídas-, actualmente no están “observando una particular rotación del portafolio. De hecho, estamos observando que algunas de las administradoras están aprovechando la caída en precio de algunos de estos instrumentos para realizar compras a niveles atractivos”, detalló.



A su vez, Giannini, señaló que “a veces no es tan amplio el margen de maniobra” para realizar “movimientos bruscos del portafolio”, ya que el propio movimiento de una AFAP puede afectar los precios de mercado y “va a terminar o mal comprando o mal vendiendo el activo”. Por esto, dijo que este tipo de movimientos pueden ser “no deseables”.



En tanto, Peaguda destacó que si bien hay limitaciones en la exposición a la que pueden recurrir en el mercado global, en este pueden moverse “más rápido”, ya que es “profundo”, a diferencia del doméstico.



En tanto, señaló que los activos que componen los portafolios han variado, antes no se encontraban tantos dólares. Asimismo, destacó que ante las subas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, puede haber alguna tendencia a acortar plazos.

Así lo ven ellos

Sebastián Peaguda

Gerente general en Afap Sura

El Subfondo de Acumulación “va a poder atravesar la caída” y volver a “tener el crecimiento que hemos visto anteriormente”. Cuando la persona “llegue al momento de retiro, esta crisis mundial va a ser una de las tantas crisis que han pasado. Y a lo largo de lo cual hemos visto que igualmente el portafolio le compensa, o sea, vuelve a ganar la rentabilidad y de ganar rentabilidad adicional”.



Mateo Fernández

Gerente de inversiones en UniónCapital.

“Si bien son los instrumentos (de renta variable global) que más volatilidad tienen en el corto plazo, son instrumentos cuyos retornos esperados en el mediano y largo plazo son mayores. Por lo que, de todos modos, tiene sentido mantener en el portafolio de inversiones de las AFAP que administran (activos) con un horizonte de largo plazo”.



Agustín Giannini

Gerente de inversiones en República Afap

“El margen de maniobra para estar tomando movimientos bruscos ante un cambio de escenario, es relativamente acotado, si bien es cierto que se pueden tomar decisiones. Ahora, movimientos bruscos no es lo que se acostumbra, me atrevo a decir que no sería lo deseable. Hay que hacer movimientos tácticos y graduales”.

Paralelismo con 2008

Al mirar la historia en cuanto a coyunturas comparables con la actual, Peaguda destacó la crisis global de 2008, en donde señaló que “era un mundo más cerrado” que el de hoy, en el cual “llega más rápido el ajuste”, por lo que los retornos son negativos. “Cuando empezás a ver ventanas de tiempo más o menos similares, las crisis mundiales son todas crecientes de ajuste de valores, entonces vos lo recibís también de mercados en el largo plazo”, en donde se ven recuperaciones donde los mercados reponen el valor. En tanto, comparó con la crisis vista 14 años atrás, existía un fondo solo, en el que estaban invertidos tanto aquellos de 18 años como las de 64 años. “Era una macana” dijo, porque ante un ajuste del mercado, quien se iba a jubilar en el corto plazo tenía una caída en el valor de su fondo.