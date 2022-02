¿Cómo puede regularse el sistema financiero en el metaverso? Opciones desde Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras que algunos se preguntan en qué depararán los metaversos y cuál será su alcance, expertos ya analizan los posibles desafíos que estos nuevos espacios virtuales les pueden traer a las instituciones financieras.

“Los desafíos son muchísimos, porque ya lo son a la hora de realizar una actividad remota. Hay que garantizar que esa persona que está detrás de un usuario, es quien dice ser, para darle seguridad a la transacción. Porque ante cualquier reclamo el día de mañana, tenemos que saber contra quién van a ir los respectivos reclamos”, explicó a El País la abogada especializada en tecnología, Agustina Pérez Comenale.



Asimismo, el abogado de Ferrere y profesor de derecho bancario en la Universidad Católica, Federico Lemos, señaló a El País que en los próximos años, los reguladores financieros del mundo (entre ellos el Banco Central del Uruguay) puedan enfrentar “grandes desafíos a la hora de regular, ya que cada vez son más borrosas las líneas de la territorialidad”.

“El comienzo del uso masivo de los metaversos ya existentes o los que estarán disponibles en breve, seguramente presenten importantes interrogantes para los reguladores a la hora de decidir si una determinada operativa o transacción cae dentro de los límites de su jurisdicción”, agregó.



En este sentido, Pérez Comenale también se refirió a la necesidad del cuestionamiento en relación a la jurisdicción dentro de la cual se obtuvo la licencia, de la institución financiera, en donde señaló que en la actualidad se debería primeramente conocer los términos y condiciones de la plataforma, para encontrar bajo qué norma se rigen, ya que “no hay una regulación internacional que ampare todos los mecanismos que tiene que tener”.



En esta línea, Lemos opinó que si bien la desaparición de los límites territoriales no es un fenómeno nuevo, ya que es algo que gradualmente viene pasando desde que Internet se volvió disponible para el público en general, “el uso masivo de los metaversos va a cambiar radicalmente la lógica de contratación”.

“Hoy en día cualquier uruguayo puede abrir una cuenta bancaria en otro país y existe consenso en que dicha relación entre cliente e institución financiera del exterior, no se rige por la ley uruguaya y que los medios para resolver cualquier problema que surja van a estar localizados en el país extranjero. La realidad también marca que en la gran mayoría de los casos, es el cliente quien busca a la institución del exterior a través de la red y no es que la institución del exterior promocione sus servicios en Uruguay en forma regular”, sostuvo.



En cambio, el uso masivo de metaversos cambiaría la lógica de contratación en la cual la institución financiera del exterior no promociona sus servicios directamente en el territorio del cliente, ya que en gran parte porque el territorio donde estarán localizados los clientes y las instituciones financieras, no será físico sino virtual.



Lemos dijo que la diferencia con la modalidad actual de relacionamiento, radica en que el cliente va a estar mucho más inmerso en estos mundos de realidad virtual y en definitiva “va a ser mucho más probable que las interacciones se den. En la práctica, una vez que estos mundos virtuales estén activados para el público en general, las personas podrán caminar en una calle virtual y ver a sus costados los locales virtuales de las diferentes instituciones financieras”, lo que aumentaría el número de interacciones entre personas localizadas en Uruguay e instituciones financieras del exterior.

En tanto, destacó que, llegado el momento, las diferentes instituciones financieras localizadas en el metaverso estarán reguladas por distintas normativas que les pueden dar ventajas competitivas a unas sobre otras.



Lemos expresó que el regulador uruguayo deberá tratar “que la regulación local sea atractiva para las instituciones financieras. De lo contrario, el resto de las instituciones no localizadas físicamente en Uruguay seguramente terminen captando a los clientes uruguayos ya que podrán proveer servicios de forma más competitiva por tener una menor carga de cumplimiento normativo”.



“Todo parecería indicar que una vez que los metaversos entren masivamente en producción, los diferentes sistemas financieros entrarán en un proceso de globalización a un grado que no habíamos visto antes”, sostuvo.



Por otra parte, Pérez Comenale destacó otros desafíos correspondientes a las instituciones financieras y a los usuarios. “El gran desafío de esto, es llegar a una identidad que sea verificable pero que al mismo tiempo le de la seguridad al usuario que los datos están encriptados y no van a poder ser vulnerados. Tampoco es que vas a entregar tus datos a la plataforma y los van a poder utilizar de la forma que quieran”, afirmó.

Agregó que ese es el “punto de inicio para poder generar un paralelismo de cómo llegamos a las transacciones hoy en día”.



Asimismo, explicó que uno de los tipos de negocios que ya se está comenzando a llevar a cabo está relacionado a las plataformas de préstamos persona a persona, pero se debería comprender la posibilidad que se generen estos préstamos desde una plataforma y no entre usuarios.



En tanto, señaló que hay bancos como el JP Morgan, Santander y BBVA, que hicieron menciones de “la importancia de empezar a vincularse al sistema de metaverso, como nuevo escenario digital, y están empezando a generar distintas acciones”.



“El primer puntapié es dar las mismas seguridades que damos en un sistema convencional”, afirmó Pérez Comenale, en donde una vez que se den, se convertirá en una “carrera sin fin”.