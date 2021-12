La regla de los 240 minutos que aplican los ricos para ser más ricos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Thomas Corley es el autor del libro Rich Habits: the daily success habits of rich individuals, en español ‘Hábitos ricos: los hábitos diarios de éxito de las personas ricas’. El texto da varios principios creados a lo largo de una investigación hecha por el autor, quien entrevistó a 200 millonarios y a 100 personas del común y comparó sus rutinas diarias.

De allí, Corley concluyó cuáles son los hábitos de éxito de los ricos, aquellos que les permiten multiplicar su éxito a diario. En medio de su análisis, encontró la ley de los 240 minutos libres.



El autor afirma que al día todo el mundo emplea alrededor de 1.200 minutos para realizar las actividades imprescindibles como trabajar, comer, transportarse y arreglarse. Por lo tanto, estima que a cada quien le quedan 240 minutos ‘libres’.



Lo qué hace una persona en esos 240 minutos es lo que hará la diferencia entre una persona del común y un millonario, explica el portal especializado en el mercado laboral ‘Mi trabajo’.

Corley aconseja aprovechar esos ‘240 minutos de oro’ en las siguientes actividades:



- Establecer sueños y metas: según el portal, hay que dedicar tiempo, unos 60 minutos, no solo a soñar sino a materializar esos objetivos y buscar opciones para mejorar los ingresos económicos.



- Educación: aconsejan emplear otros 60 minutos en estudiar y leer sobre cosas nuevas, pues bien dicen que nunca se deja de aprender. También puede obtener nuevas habilidades o herramientas para su profesión.



- Actividad física: 30 minutos de ejercicio es otro punto que señala Corley. Este hábito no solo le ayudará a mantenerse en forma, sino a tener una mente sana, disminuir el estrés, la ansiedad y el riesgo de sufrir otras enfermedades.



- Construir relaciones: otro punto importante que indica el autor es dar seguimiento a las relaciones, ya que es algo que le puede ayudar a avanzar en la carrera profesional, explican.



- Relajarse: finalmente, 60 minutos para relajarse ya que el cuerpo y la mente necesitan del descanso. Y este tiempo no es solo para acostarse y ver televisión, sino para hacer cualquier actividad que le produzca relajación.