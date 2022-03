Reforma jubilatoria: el gobierno tiene el riesgo de extra longevidad en la mira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



En el marco de la reforma del sistema jubilatorio, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) realizó un panel en el que se analizaron algunos puntos de las recomendaciones entregadas por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) al gobierno y el director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto (OPP), Isaac Alfie, se refirió a algunos aspectos. Entre ellos, el riesgo de extra longevidad, las comisiones que cobran las AFAP y respondió a una pregunta acerca de si hacer el ajuste de las jubilaciones por inflación, en vez de por el Índice Medio de Salarios.

En el evento, en el que algunas de las recomendaciones se destacaron como “entendibles”, otras que se “establecieron con demasiados grados de libertad” y otras a las que se les plantearon alternativas; hubo un momento de preguntas de los participantes, el director de la OPP pidió la palabra (era uno de los asistentes al evento) y afirmó que están trabajando en el riesgo de longevidad, es decir, cuando se supera la expectativa de vida.



El riesgo de longevidad estuvo sobre la mesa en el panel, en donde se señaló que es un punto que le quita atracción a las aseguradoras para participar de la etapa de desacumulación (cuando el dinero acumulado en la AFAP pasa a una aseguradora que paga una renta vitalicia). Actualmente, el único que paga rentas vitalicias es el Banco de Seguros del Estado (BSE).



“Estamos trabajando en el riesgo de longevidad. Es la única manera de introducir competencia y tenemos una propuesta, que hemos elaborado, que todavía estamos en la redacción porque no es fácil”, afirmó Alfie.

En tanto, señaló que la “previsión social es un seguro colectivo, que se organiza de una u otra manera, de régimen mixto en este caso, que hay que respetar hasta el final del camino”.



“Claramente va a haber una propuesta para el riesgo de extra longevidad, que alguien va a tener que asumir, pero la idea siempre es maximizar la pasividad”, agregó.



Asimismo, sostuvo que hay otros problemas asociados al proceso de desacumulación.



Previamente, Carlos Matyszczyk, exgerente general de República AFAP, se consideró “muy pesimista de que a las aseguradoras del mundo les guste tomar el riesgo de longevidad”.



“Para mí no quieren hacerlo. Eso es lo que he hablado con todas las aseguradoras, en todos los congresos a los que fui por 25 años. Si la realidad es esa, me temo que va a ser poco efectiva”, agregó.

Matyszczyk planteó alternativas a las recomendaciones de la CESS sobre esta etapa, mencionando la posibilidad que se permita al afiliado comprar un bono a través de su AFAP, el cual estaría definido por el regulador, y que permanecería en custodia de su administradora, la cual a su vez le pagaría ese bono.



Señaló que las recomendaciones de la CESS no solucionan el problema de la renta vitalicia, “que es chica”.



En tanto, Matyszczyk se refirió también a las recomendaciones relacionadas a la creación de un subfondo para los más jóvenes, la fijación del máximo legal de la inversión en el exterior en 80% para el subfondo que se propone y del 30% para el subfondo de acumulación ya existente.



Sobre estos puntos, Alfie señaló que “en realidad cuando uno ve las rentabilidades actuales (entre los subfondos más y menos conservadores) no son muy distintas y por lo tanto no ha generado un problema, pero claramente debería ser que la persona pueda elegir uno u otro. Por defecto, debería ser algo que establece la ley, el resto lo debería poder elegir la persona”.

Por otro lado, el director de la OPP también se refirió a lo planteado sobre las comisiones de las AFAP, las cuales pasarían de ser sobre los aportes a ser sobre el saldo en cuenta, en donde afirmó haber sido “uno de los que más insistió desde el primer día” en este cambio.



“Para mí es re fácil, porque del fondo cada uno tiene un pedazo en cuotas, sabemos las cuotas que tenemos, sobre eso no se puede cobrar más y se cobra sobre las nuevas cuotas. Desde el punto de vista de administración es muy fácil ese cambio, creo que hay que poner competencia desde el principio”, afirmó.



“Claramente estamos partiendo de un error regulatorio. El error regulatorio fue permitirle a las AFAP reconocer como utilidades la comisión entera, cuando tenían que haberla dividido en un devengado a lo largo de la vida. La verdad que yo me desayuné cuando empecé a ver esto. Una cosa es el flujo de caja, para sostener la actividad porque sino iba a ser difícil generar la competencia. Otra cosa es el estado contable, donde hubo un error regulatorio al no obligar hacer el devengamiento en ‘n’ años, ahí habría que poner un ficto”, agregó.

Por último, Alfie respondió a la posibilidad de permitir la inflación como alternativa para ajustar las jubilaciones, en lugar de los salarios, con el fin de atraer más competencia en la etapa de desacumulación.



Al respecto expresó: “creo que la mayoría entiende que la renta por una compañía de seguros o la renta vitalicia por fuera del BPS, integra el haber jubilatorio y por lo tanto debe ser ajustado en base a el Índice Medio de Salarios Nominales por la norma general. Entonces, ese problema, de esa manera no lo podríamos solucionar”.



En el panel, moderado por la experta en finanzas Bárbara Mainzer, participaron también el director del Centro de Investigaciones Económicas, Gonzalo Zunino (ver aparte), y el exdirector de la OPP, Ariel Davrieux.