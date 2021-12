Hubo 50.000 personas pobres menos en el primer semestre, según el INE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer semestre el 10,2% de la población era pobre. Si se comprara con 2020, cuando el indicador fue 11,6%, se registró una baja de la pobreza. Se trata de unas 50.000 menos en esa situación, indicó este lunes el director del Instituto Nacional de Estadística (INE) en conferencia de prensa.



Además, en los primeros seis meses del año el 7,4% de los hogares estuvo bajo la línea de pobreza, lo que significó una reducción en relación a 2020, cuando fue el 8,1%. Los datos fueron divulgados este lunes por el INE.



El INE considera por debajo de la línea de pobreza a aquellos hogares que no pueden costear con sus ingresos una Canasta Total (compuesta por la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica No Alimentaria). En Montevideo era de $ 16.724 en junio para un hogar unipersonal, en el interior urbano de $ 10.862 y en el interior rural de $ 7.334.



La incidencia de la pobreza en los hogares no es igual a lo largo del país. "Los mayores valores se registran principalmente al norte y noreste del país, en los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Paysandú, Tacuarembó y Salto con niveles iguales o superiores al 10%, seguido de Artigas, Rocha, Montevideo y Treinta y Tres. Los niveles más bajos corresponden principalmente a departamentos del centro sur del país", indica el boletín.



En Montevideo, en la periferia se registran los mayores niveles de pobreza, "mientras que los menores porcentajes de hogares pobres se registran en la costa sureste del departamento".



El director del INE indicó que, "en general, los niveles más altos de pobreza están ubicados en las menores edades", entre niños y adolescentes.



En el primer semestre, la pobreza entre los menores de 6 años llegó al 16,1%, y hubo una reducción en relación a 2020, cuando fue el 21,3%. Luego, entre los 6 y 12 años fue 18,5%, mientras que el año pasado era el 20,6%.



De los 13 a 17 años la pobreza alcanzó al 18,6% en los primeros seis meses del año, donde también se registró una caída (en 2020 el 18,9% era pobre).



En el rango de 18 a 64 años el 9,1% estaba en la pobreza, dato que bajó de 10,3% en 2020. Entre los que tienen más de 65 años fue 2,2%, mientras que en 2020 fue 2,3%.



Por otra parte, también hubo una reducción en la cantidad de gente en indigencia. El 0,2% de los hogares y el 0,2% de las personas estuvieron en la pobreza extrema en el primer semestre de 2021. En 2020 las cifras fueron 0,3% para hogares y 0,4% para personas.



Un hogar que está en indigencia es aquel que tiene ingresos por debajo de la Canasta Básica Alimentaria. En Montevideo era $ 4.332 en junio de 2021, en el interior urbano era $ 3.992 y en el interior rural era $ 3.584.



Si se diferencia según el sexo del jefe de hogar, la "indigencia presenta valores similares en los hogares con jefatura femenina (0,2%) que en aquellos con jefatura masculina (0,1%). Sin embargo, la pobreza continúa afectando en mayor medida a los hogares con jefatura femenina, tanto en Montevideo como en el interior del país".