"Quiero vivir en Uruguay": los elogios de un empresario portugués tras visitar el país

"Quiero vivir en Uruguay", así se titula la columna que publicó este viernes el empresario portugués Bruno Bobone en el periódico Diário de Notícias de su país. Después de su última visita a Uruguay como presidente de la Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos (Uniapac), elogió al presidente Luis Lacalle Pou en lo vinculado a la gestión de la pandemia y a su comportamiento en el XIV Congreso Latinoamericano de la asociación.

Bobone hizo referencia a un concepto que el mandatario repitió muchas veces durante la pandemia: la libertad responsable. El empresario consideró una "decisión de gran valentía" la de Lacalle Pou, e indicó: "Confió en su pueblo y, en lugar de decretar un confinamiento -una postura policial autoritaria y no democrática- decidió apelar a una libertad responsable. No conozco otro caso de tanta valentía, respeto y seriedad".



"Me parece que hace falta un gran hombre para poder tener el valor de confiar en su pueblo de esta manera, y hace falta un valor enorme para poner en manos de otros cómo afrontar una crisis que ha sido muy intensa en todo el mundo", añadió el empresario, que también es presidente de la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa.

El mandatario asistió al XIV Congreso Latinoamericano de la Uniapac. Bobone destacó que en el evento, "contrario a lo que cabría esperar, el presidente Lacalle no avanzó al púlpito para pronunciar su discurso y ni siquiera aprovechó para anunciar sus grandes logros. Solo quería hablar con quien representaba a la organización para conocer mejor lo que estaba haciendo y qué influencia tendría en la economía de su país y del mundo".



"Al terminar se levantó y salió, saludando con simpatía a todos los que se cruzaban con él. Fue cuestionado por la prensa y no hizo mucho ruido: respondió que al final del día les daría noticias y nada más", agregó.

El empresario contó que, de lo que le dijo Lacalle Pou, lo que más le "impresionó fue su convicción en su optimismo. Sin optimismo no hay progreso, no hay riesgo y solo un optimista puede sacar adelante a su país. En el fondo, un gran líder, que pudo haber sido un hombre de negocios, pero optó por servir a su pueblo ofreciéndole la grandeza del respeto y la confianza".



Por último, destacó las últimas medidas que anunció el gobierno de cara a la aceleración de la inflación. Se refirió al aumento de 3% a jubilaciones y pensiones, y de 2% a funcionarios públicos a partir del 1° de julio. En el caso del sector privado, se sugirió el adelanto del correctivo por inflación previsto para más adelante.



"Bueno, si vas a ser un político así, vale la pena", finalizó su columna de opinión el empresario portugués.