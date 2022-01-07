“Queremos bajar la inflación”, afirmó jerarca del Banco Central del Uruguay

OBJETIVOS

“Con el aumento de la tasa estamos dando una señal de que queremos bajar las expectativas", explicó el presidente Diego Labat

Luego de que el miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara el dato de inflación de cierre del año, que acumulada en los últimos doce meses se situó en 7,96%, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat afirmó ayer que la cifra fue “claramente” más alta que el rango meta propuesto por el gobierno (de entre 3% y 7%) y afirmó que significa una “gran preocupación” para el regulador. “Es un número más alto del que nos hubiera gustado tener”, dijo Labat al ser entrevistado por radio Carve y afirmó que si bien “claramente hay algunas justificaciones” a nivel internacional, “no nos podemos quedar con eso”.

En ese sentido, Labat manifestó que el objetivo del BCU es bajar la inflación y reducir las expectativas de los empresarios en relación a ese indicador.

“Tenemos el problema de una inflación más alta de la que quisiéramos, además hacia adelante no tenemos el panorama despejado”, afirmó Labat en alusión a que los analistas económicos ven al indicador más arriba de lo que el BCU entiende que debería estar.

“La preocupación nuestra es la siguiente: en otros países como Brasil, que hoy tiene una inflación bastante más alta que nosotros, los agentes esperan una inflación para este año de 4%, mientras que para nosotros, en el horizonte que nos fijamos, los analistas uruguayos esperan 6,5%”, explicó.

Por otra parte, el presidente del BCU hizo referencia a la decisión que el Comité de Política Monetaria (Copom) tomó este miércoles, de incrementar la tasa de interés de referencia (el “precio” del dinero) en 75 puntos básicos, al pasar del 5,75% actual hasta 6,5%.

“Con el aumento de la tasa estamos dando una señal de que queremos bajar las expectativas. Planteamos llevar la tasa de interés a un 8% en el segundo trimestre, nivel que consideramos de neutralidad”, afirmó el jerarca del BCU.

En relación a las proyecciones económicas para los próximos meses, Labat indicó que”ahora sí” se ven “indicadores de mejora de la actividad consolidados”, por lo que “entendemos que “la economía hoy está funcionando razonablemente bien”.

“Proyectamos que este primer trimestre de 2022 va a ser bueno también”, afirmó Labat y recordó que durante 2020 y 2021, la política monetaria fue expansiva y “estuvo puesta al servicio de que la economía siguiera funcionando (...) Ahora hay que normalizar”, concluyó el jerarca.

