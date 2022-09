¿Cómo es el proyecto que busca estabilizar los precios de los combustibles en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, afirmó que no descarta la posibilidad de la creación de un fondo de amortiguación de precios de las naftas, con el objetivo de estabilizar las tarifas de combustibles, aunque advirtió que hay dificultades “para poder implementarlo”.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado, Paganini analizó los diferentes proyectos de ley presentados por el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, referidos a cambios en el mercado de combustibles.



Una de las propuestas del legislador nacionalista tiene que ver con la creación de un fondo de amortiguación de precios de las naftas, en función del valor internacional del petróleo.



La iniciativa plantea que el fondo será administrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y que el dinero allí recaudado será “inembargable e intransferible”.

En relación al funcionamiento del fondo, en la exposición de motivos se explica que este se nutrirá “a través de una proporción del Imesi recaudado en períodos de baja de cotización del petróleo y se aplicará a compensar subas de precios en momentos de alza”.



En concreto, la propuesta plantea que se utilizara como base el precio de las naftas a noviembre 2021 ($ 70,41 el litro de nafta súper) y un Imesi de $ 28,14 ajustado por el Índice de Precios del Consumo (IPC).



“Todo incremento del petróleo que implique un aumento en el precio de las naftas será compensado por una baja de Imesi, hasta alcanzar un piso en ese impuesto de $ 20 por litro ajustados por IPC, y toda baja del petróleo que implicaría una baja en el precio de las naftas, será compensada por incremento del Imesi hasta alcanzar un máximo de $ 36 por litro, ajustado por IPC”, detalló el proyecto.

En este sentido, lo que se busca a través del fondo es que en momentos de caída en el precio del petróleo a nivel internacional, “cada peso que el crudo baje no será trasladado al precio de la nafta, sino que será recaudado a través del Imesi para la conformación del fondo”, y ocurrirá lo mismo pero a la inversa cuando el petróleo suba.

Repercusiones

En relación a este proyecto de ley presentado por Botana, el ministro Paganini dijo: “No descarto que sea una buena idea buscar mecanismos de estabilización de los precios, ya que tanto este año como el pasado hemos sufrido aumentos sostenidos en la misma dirección, primero por el despertar del mundo pospandemia y luego por la conflictividad en Europa”.



Sin embargo, aseguró que actualmente no está “en condiciones” de afirmar que esa “sea la solución perfecta, aunque entiendo que va en una dirección que puede ser compartible”.

Similar a UTE

El ministro de Industria evaluó que la propuesta del fondo de amortiguación es similar al mecanismo de estabilización implementado por UTE, al que calificó como “exitoso”.



En el caso de esa empresa, el mecanismo se pensó cuando había dos fuentes de generación: hidráulica (de bajo costo) y fósil (de alto costo). Por lo que, “en ese caso, había una forma clara de saber cuándo uno iba a tener una situación en la que el costo iba a ser alto o bajo, que era la pluviometría”, explicó el jerarca.



En ese sentido, UTE llevó adelante el fondo de estabilización energética, “que hace que se utilicen esas reservas cuando hay un año seco y se guarden para el futuro cuando hay un año húmedo”, dijo Paganini. Sin embargo, explicó que “la situación actual complejizó eso, en la medida en que aparecen otras fuentes de energía que no tienen estos comportamientos”.

Es por eso que el fondo “empezó a sobrar, se hizo un ajuste y se rebajó el monto. Después tuvimos un par de años malos seguidos -el pasado y el anterior- y tuvimos problemas al respecto. Se trata de un mecanismo que tiene una lógica de funcionamiento bastante objetiva, pues cuando sucede una situación se vuelca y cuando pasa lo contrario, se carga al fondo. De esa forma se estabiliza un costo importante, que es el de generación eléctrica”, explicó Paganini.



En relación a la posibilidad de implementar un fondo de ese estilo en el caso de los combustibles, el ministro dijo que la idea “es similar” a la de UTE porque se hace “con el fin de mantener la recaudación del Estado”, dado que “se propone que cuando hay una subida de los costos internacionales se utilice el fondo para mitigarla y cuando hay una bajada, se puede cargar el fondo”.



De acuerdo con Paganini, el proyecto requiere “bastante discusión, sobre todo desde el punto de vista numérico y analizar cómo implementarlo”, aunque admitió no estar “cerrado” a discutirlo “más en detalle”.



A diferencia del caso de UTE, “aquí no hay un disparador objetivo, como puede ser una seca, y el precio objetivo del petróleo no sabemos cuál es, de manera que aparecen dificultades para poder implementarlo”, advirtió el jerarca.



No obstante, afirmó que está abierto a la posibilidad de analizar mecanismos de estabilización de precios o posibles bandas de flotación.



“No nos parece una mala idea buscar mecanismos de amortiguación del precio de la nafta. Hoy no estoy en condiciones de decir que esta sea la solución perfecta, aunque entiendo que va en una dirección que puede ser compartible”, concluyó Paganini.