Prorrogan ley que tenía un "impacto negativo"

EXPORTADORES

El Senado aprobó ayer la ley que prorroga la entrada en vigencia del artículo 116 de la Rendición de Cuentas relativa al pago de jornales en trabajadores zafrales en el puerto de Montevideo.

La Rendición establecía que a partir del 1° de enero, los trabajadores de empresas de servicios de depósitos portuarios, extraportuarios y muelles deberían cobrar como mínimo 13 jornales, sin importar si los días trabajados eran menos. "Eso impactaba directamente en forma negativa sobre las exportaciones de productos a granel", dijo a El País la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Aishemberg. Era un "impacto negativo de la competitividad, en algunas actividades que se trabaja uno o dos días y se debían pagar 13 jornales", agregó.

La ley aprobada, prorroga la entrada en vigencia de ese artículo hasta el 30 de abril.

"Coordinamos con Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otros agentes privados, el Sindicato Único Portuario (Supra). También con la Comisión de Hacienda del Senado y Diputados. Se logró que a partir del 1° de enero no se ponga en funcionamiento", explicó Aishemberg.

La idea ahora es a partir del 15 de enero que todos esos actores trabajen en un ámbito coordinado por el MTSS para ver cómo resolver este tema, indicó Aishemberg.

La ley de prórroga había sido votada el miércoles por la Cámara de Diputados.