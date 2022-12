Problemas para la temporada turística: estacioneros en pie de guerra por tarjetas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además de los proyectos de la Ursea, que afectan de alguna manera a las estaciones de servicio, para la entrante temporada turística los estacioneros se encuentran, de acuerdo a las reglas de juego actuales, entre perder dinero o no permitir los cobros a turistas con tarjetas emitidas en el exterior.

Según explicó a El País el gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Federico De Castro, detectaron que “en todos los contratos nuevos (con los adquirentes de Visa y Mastercard) hay un aumento fuerte del arancel (que cobra la tarjeta al comercio) por la tarjeta emitida en el exterior, o sea la que utilizan los turistas cuando compran en Uruguay”.



El arancel que ya estaba, que los estacioneros de por sí consideran que era alto, es de 1,3% más IVA (casi 1,59%) sobre el valor de venta.



En tanto, el valor nuevo del arancel para aquellas transacciones que utilicen una tarjeta emitida en el exterior, pasa a ser de 3,5% más IVA (4,27%), lo que el ejecutivo de la Unvenu señaló como un “disparate”.



“Con esos valores, un estacionero perdería plata por despacharle combustible a un turista. No es que no ganaría, perdería plata”, afirmó De Castro.

De todas formas, aún no se sabe cuantas estaciones estarían evaluando no permitir el cobro, ya que “como es tan disparatado, tan grueso”, esperan encontrar desde la Unvenu alguna “solución”.



“No le pueden pedir a un comerciante que pierda plata por vender sus productos. No pasa en ningún sector de ninguna actividad”, sostuvo De Castro.



“Llegado el caso que no se resolviera, no se buscara una solución, los sellos avanzarán en esa línea y no te queda otra que no aceptar, a menos que estés dispuesto a perder plata y ningún comerciante está dispuesto a perder plata, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo, porque va en contra de la esencia del comercio”, agregó.

Para poder llegar a una solución, sobre este “sobrecosto que no existe en casi ningún país de América Latina”, se empezaron las conversaciones con los adquirentes (Visa y Mastercard), así como también el Ministerio de Turismo y el Banco Central, explicó el gerente general de la Unvenu.



En este sentido, señaló co-mo opción lo mismo que sucede cuando uno viaja y tiene un sobrecosto por el uso de la tarjeta extranjera.



Asimismo, otra opción es que se mantenga el 1,3% más IVA que ya se utiliza para las transacciones locales. “Va a haber que buscarle una solución, pero nadie va a pagar ese disparate”, concluyó De Castro.