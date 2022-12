Problemas con las exoneraciones fiscales para los comercios afectados por Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La persistente diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina continúa afectando a los comercios de las zonas fronterizas. A pedido del Poder Ejecutivo, el Parlamento tiene a estudio la extensión de la ley de fronteras, con la que se buscará brindar exoneraciones fiscales para las micro y pequeñas empresas de los departamentos más afectados del país.

Entre las medidas de “alivio fiscal” están las exoneraciones del 100% de los aportes patronales jubilatorios, los anticipos mínimos del Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del IVA mínimo mensual para empresas pequeñas, entre otras.



Con la extensión de la ley se busca abarcar a más empresas y no solo a las pequeñas. En ese sentido, el presidente Luis Lacalle Pou dijo días atrás que la nueva ley “va a dar más aire a empresas de todo tamaño”, ya que la facturación anual de las empresas que se pueden acoger a estos beneficios, pasará de 4 millones de unidades indexadas (UI) a 10 millones.



Sin embargo, el presidente de Centros Comerciales e Industriales del Litoral, Gustavo Filippini indicó que “no es conveniente que se haga una exoneración” fiscal “a lo grande” porque si bien la ley de fronteras anterior “era para 4.000 empresas, solo fue tomada por 1.050”.

“¿Por qué las otras 3.000 no accedieron” a las medidas fiscales planteadas? ¿Porque no quieren? No. Fue porque no se enteraron. ¿Quién es el responsable de que se enteren? A nosotros nos gustaría ser los responsables y poder avisarle a las empresas”, señaló Filippini ante la Comisión de Hacienda de Diputados.



Sobre este punto, el representante de los comercios del litoral contó que consultaron a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre cuáles eran las empresas incluidas en los beneficios fiscales, “para poder avisarles” a esos comercios, pero el organismo respondió que “por secreto empresarial” no podían dar esa información.



“DGI dice que les avisa, pero el aviso es mandar (un mail) a la bandeja de entrada. Imagínense ustedes que reciben 500 por día (...) El mail no dice: ‘Abra el mail porque es una exoneración’, dice: ‘Usted puede estar o no incluido’. Creemos que hay un tema de comunicación (a resolver) para que estas 9.000 empresas realmente se enteren y les sirva esta exoneración”, manifestó Filippini.

“Obviamente, hay un secreto tributario pero, de repente, el Ministerio de Economía puede inducir a la DGI de los departamentos para que instruyan a los centros comerciales. Tampoco es que se esté avalando a una persona; yo estoy representando a un centro que tiene 104 años. Creo que hay una espalda suficiente para guardar o mantener secretos. Porque capaz que por querer cuidar un secreto tributario estamos evitando que las empresas puedan acceder a este tipo de descuentos o haciendo que el ministerio crea que el descuento es para 9.000 (empresas) y en realidad no sea para tantos”, añadió el comerciante.



En este sentido, Filippini enfatizó en que al 30 de noviembre si bien había 4.000 empresas incluidas para beneficiarse de las exoneraciones fiscales, “solo 1.050 hicieron uso” de los descuentos.



De acuerdo con el presidente de Centros Comerciales, “había empresas a las que les correspondían $ 500 por mes de exoneración” y si bien “para una empresa grande de repente no es nada, para una empresa chica $ 6.000 al año es plata. Pero nos dimos cuenta de que no participaban y ni siquiera pudieron acceder a los $ 500 de descuento; $ 500 y $ 1.000 eran las exoneraciones de las que podían participar las empresas”, mediante la primera ley de fronteras cuya vigencia era hasta el 30 de noviembre.

Más departamentos

Otro de los reclamos hechos por Centros Comerciales e Industriales del Litoral fue el pedido de que más departamentos queden alcanzados por la ley, específicamente plantearon el caso de Soriano.



En la ley de fronteras, tanto en la primera norma como la que está actualmente a estudio del Parlamento, no están incluidos Soriano y la ciudad de Mercedes y los comerciantes no están de acuerdo con esa decisión. “Nos parece ilógico que quede afuera el departamento. Asumo que es una mala redacción y que no es un deseo expreso de dejar al departamento afuera”, indicó Filippini.



Ante esta solicitud, la Comisión de Hacienda decidió facultar al Poder Ejecutivo para que los departamentos con paso de frontera terrestre y las zonas que se encuentran dentro de un radio de 60 kilómetros sean incluidos en la ley.