Recuperación económica "ha ido de la mano" con la del mercado laboral, afirmó Arbeleche

“Hay más gente trabajando, lo positivo en este momento es que la recuperación económica ha ido de la mano de la recuperación en el mercado laboral”, dijo este jueves en rueda de prensa la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

En este sentido, señaló que en el primer trimestre de 2022 hay 70.000 personas más trabajando que en el mismo periodo que el año anterior. "Es una muy buena noticia la respuesta del mercado laboral de la mano de la reactivación económica. Hoy tenemos el dato de que en el primer trimestre de este año se han creado 70.000 puestos de trabajo", indicó.



Consultada sobre si la línea que se sigue en las políticas económicas continúa siendo la de que la gente tenga dinero en el bolsillo, y no atacar tanto los precios, la ministra respondió: "Lo importante es qué compra ese dinero. La línea sigue siendo tener dinero que pueda comprar, es por ambos lados que estamos trabajando".

Ante la pregunta de si se desechan la propuestas económicas presentadas en Torre Ejecutiva, como las del Frente Amplio y el Pit-Cnt, la ministra acotó: “En este momento no vamos a anunciar ninguna medida en particular, y nosotros por lo tanto seguimos en este proceso de análisis cuidadoso y responsable de cómo asignar los recursos de los uruguayos y no tenemos en este momento una medida concreta, lo vamos a hacer y en algunos casos acompañados de otros colegas del gabinete porque involucra no solamente al Ministerio de Economía y Finanzas”.



Asimismo, Arbeleche destacó que el mundo está teniendo "una siguiente crisis" con la invasión en Ucrania, después de la pandemia por coronavirus, que sigue teniendo impactos económicos.



Si bien indicó que no anunciarán medidas “en este momento”, añadió: “En los próximos días vamos a venir con respuestas concretas para los uruguayos”.