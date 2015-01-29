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El País Negocios Noticias

Prevén que economía crezca 3,4% tendencial

29/01/2015, 07:00
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El sector tenía deudas a junio por US$ 2.343 millones. Foto: El País
BLOOMBERG NEWS - US FACTORY ORDERS - F - Alex Villena uses a grinder to smooth the edges of pieces of steel used in lighting fixtures at Kevin Reilly Enterprises in Montgomery, Alabama, U.S., on Friday, Feb. 1, 2008. Orders to U.S. factories rose in December by the most in five months, indicating business spending on new equipment is growing even as hiring falters, economists said before a report today. Photographer: Dave Martin/Bloomberg News. US FACTORY ORDERS - MONTGOMERY - AL - USA - DAVE MARTIN - JE. FABRICA, INDUSTRIA METALURGICA, OPERARIO, EMPLEADO, TRABAJADOR, PULIENDO, PULIDORA, CORTANDO METAL, CHISPAS
DAVE MARTIN - BLOOMBERG NEWS/BLOOMBERG NEWS

El Indicador Tendencial de Actividad Económica (ITAE) que elabora el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) estima que la economía uruguaya creció en tendencia 3% en 2014 (los datos recién se conocerán en marzo) y que lo hará 3,4% en 2015.

"Los determinantes del ITAE-Cinve observados al mes de enero se ubicaron en línea con lo esperado. El petróleo continúa en una precipitada carrera descendente, a la vez que los commodities alimentarios mantienen una tónica contractiva, pero en niveles muy inferiores a los energéticos. La dinámica conjunta de ambas variables tiene una incidencia neta positiva sobre el indicador; se espera que se mantenga una dinámica similar durante el año", señaló el centro de estudios.

"Por su parte, la incertidumbre financiera se encuentra sensiblemente por debajo de umbrales de alerta. En la esfera regional, Brasil continúa corrigiendo sus expectativas de crecimiento para 2014 y 2015 levemente a la baja fruto de los ajustes macroeconómicos que se encuentra procesando actualmente; al tiempo que Argentina mejora levemente sus perspectivas, aunque aún tibias", indicó.

Por otro lado, "en el frente local las expectativas industriales mostraron perspectivas ligeramente menos favorables", añadió.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
El sector tenía deudas a junio por US$ 2.343 millones. Foto: El País

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