Prevén que economía crezca 3,4% tendencial

El Indicador Tendencial de Actividad Económica (ITAE) que elabora el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) estima que la economía uruguaya creció en tendencia 3% en 2014 (los datos recién se conocerán en marzo) y que lo hará 3,4% en 2015.

"Los determinantes del ITAE-Cinve observados al mes de enero se ubicaron en línea con lo esperado. El petróleo continúa en una precipitada carrera descendente, a la vez que los commodities alimentarios mantienen una tónica contractiva, pero en niveles muy inferiores a los energéticos. La dinámica conjunta de ambas variables tiene una incidencia neta positiva sobre el indicador; se espera que se mantenga una dinámica similar durante el año", señaló el centro de estudios.

"Por su parte, la incertidumbre financiera se encuentra sensiblemente por debajo de umbrales de alerta. En la esfera regional, Brasil continúa corrigiendo sus expectativas de crecimiento para 2014 y 2015 levemente a la baja fruto de los ajustes macroeconómicos que se encuentra procesando actualmente; al tiempo que Argentina mejora levemente sus perspectivas, aunque aún tibias", indicó.

Por otro lado, "en el frente local las expectativas industriales mostraron perspectivas ligeramente menos favorables", añadió.

El sector tenía deudas a junio por US$ 2.343 millones. Foto: El País

Indicador de CINVE