Prevén que barril de petróleo Brent promediará US$ 60 al cierre del año

Los precios del petróleo se recuperarían de mínimos de seis meses para cerrar al alza este año y ampliarían ese avance en el 2016 ante un aumento de la demanda en los mercados emergentes, mostró ayer un sondeo mensual de Reuters.

Pero la encuesta a 30 analistas de bancos y de la industria arrojó que un exceso global de suministros y la fortaleza del dólar deberían limitar el avance de los precios y mantener los costos del combustible muy por debajo de recientes niveles promedio en los próximos dos años.

“Los precios alcanzan mínimos insostenibles tras una exagerada ola vendedora”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank en Fráncfort.

El petróleo Brent tocó mínimos de US$ 52,28 por barril el martes, su punto más bajo desde el 2 de febrero, en momentos en que un exceso de suministros de crudo y el avance del dólar se combinaron con las preocupaciones sobre China, el mayor consumidor mundial de energía. El sondeo prevé que el Brent promediaría US$ 60,60 por barril en 2015 y US$ 69 el año próximo, frente a un promedio este año de casi US$ 59 y apenas por debajo de US$ 100 en 2014.



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