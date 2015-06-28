Precios estables del barril de petróleo

El barril de crudo Brent para entrega en agosto abrirá la semana en el mercado de futuros de Londres en US$ 63,26, un 0,09% más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, terminó la última sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un avance de US$ 0,06 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 63,20.

Por otra parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), cedió el viernes un 0,11% hasta US$ 59,63 el barril y comenzará la semana por debajo de US$ 60. Al final de la sesión de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del crudo WTI para entrega en agosto bajaron 7 centavos respecto al día anterior.

Los operadores en el mercado de materias primas siguen a la espera de ver si las negociaciones entre Grecia y sus acreedores terminan con un acuerdo. También están pendientes de si Irán y la comunidad internacional alcanzan un acuerdo nuclear que podría levantar el veto a la exportación de crudo desde Irán. El 30 de junio es la fecha límite que han establecido Teherán y el Grupo 5+1 (EE.UU., Francia, China, Rusia, el Reino Unido y Alemania).

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