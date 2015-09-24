Precios en Argentina y Brasil 25% más baratos que Uruguay

La fuerte suba del dólar en Brasil y del llamado dólar blue en Argentina profundiza la brecha cambiaria con Uruguay, donde la moneda estadounidense tuvo un alza menor (ver aparte). De un tiempo a esta parte eso se empieza a ver más claro en la frontera con ambos países, donde el consumo de los uruguayos se vuelca hacia los países vecinos.

El Observatorio Económico de la Universidad Católica de Salto, elaboró un "Indicador de Precios Fronterizos" —al que accedió El País— para medir las diferencias entre Salto y Concordia (Argentina) y Artigas y Quaraí (Brasil). Para ello tomó un conjunto de bienes "representativo de las transacciones fronterizas".

El indicador —cuya medición fue en la primera quincena de julio— "muestra que el conjunto de bienes seleccionados en este estudio resulta 29,53% más caro en Salto que en Concordia", señaló el informe.

"En prácticamente todos los productos seleccionados la diferencia es a favor de Concordia, solamente cinco artículos de los 61 seleccionados resultan más baratos en Salto", resumió el informe. El 50% de los artículos tiene una diferencia mayor a 32,47% en favor de la ciudad argentina. La diferencia de precios llega hasta 67%.

A su vez, "se aprecia que el conjunto de bienes seleccionados resulta 25,13% más caro en la ciudad de Artigas que en la de Quaraí", indicó el informe.

En este caso 89,4% de los productos relevados resultan más baratos en la ciudad de Quaraí que en Artigas. La diferencia de precios alcanza un máximo de 74,8% (más caro comprar en Argentina).

Esto no recoge el último salto del dólar en Brasil ni la suba del dólar blue en Argentina lo que abarata aún más los precios en las ciudades fronterizas con Uruguay. De hecho, el tipo de cambio tomado era de $ 8,73 por real y actualmente esa relación es de $ 7,507, 14% menos. En el caso argentino, la cotización del blue comparada con la del dólar en Uruguay daba $ 1,87 por peso argentino y ahora la misma es de $ 1,81 (3,2% menos).

El estudio parte de la "preocupante y difícil situación que está viviendo la frontera uruguaya hace ya un tiempo", según señaló la Confederación Empresarial del Uruguay que trabajó en el índice junto a la Universidad Católica.

Un informe de El País publicado el pasado 30 de agosto dio cuenta que las ventas de los free shops cayeron 40% en el primer semestre, se cerraron varios comercios minoristas de alimentos y vestimenta en la frontera con Brasil y al menos 1.000 personas se encuentran en el seguro de paro entre Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha.

Concordia-Salto.

"Analizando por división, se aprecia que Alimentos y bebidas no alcohólicas es la que tiene mayor peso relativo en el indicador y por lo tanto la más determinante. Su variación individual es de 27,98%", se explicó. Esto es, los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas son en promedio 27,98% más caros en Salto que en Concordia.

En "Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes" se da "la mayor diferencia individual alcanzando un 52,18%" en promedio de precios más elevados en la ciudad uruguaya, expresó el informe. "Sin embargo, su ponderación en el indicador es de 8,7%", agregó, es decir pesa menos en el consumo del hogar. En el rubro "Prendas de vestir y calzado" el precio promedio de los artículos es 9,07% más caro en Salto que en Concordia.

En "Productos del hogar" la diferencia de precios es de 34,91% en contra de la ciudad uruguaya. Mientras, "Transporte y Artículos escolares son los que menos pesan en el indicador si bien tienen una variación de 13,1% y 24,14% respectivamente" más caros del lado uruguayo.

Por último en "Comidas fuera del hogar" y "Bienes y servicios diversos" las diferencias de precios son de 49,29% y 28,10% en promedio respectivamente y otra vez con mayor costo del lado uruguayo.

En cuanto a artículos individuales, la mayor conveniencia de comprar en Concordia se verifica en "Hamburguesa fuera de la casa" (67,26% más caro en Salto), "Vino en supermercados" (66,79% más caro del lado uruguayo), "Gelatina en polvo (+65,98%), "Pasta dental" (+59,97%), "Mayonesa" (+59,77%), "Cigarrillos" (+55,1%), entre otros.

Artigas-Quaraí.

En este caso, "la mayor diferencia se encuentra en Prendas de Vestir y Calzado con un 35,41%", explicó el informe. En "Productos del hogar" y "Bienes y servicios diversos" los bienes son en promedio 33,3% y 26,77% respectivamente más caros en la ciudad uruguaya. Pero, entre los tres representan 19% del consumo total.

En ese sentido, incide más "Alimentos y Bebidas no Alcohólicas" cuyos precios en promedio son 27,47% más caros del lado uruguayo. En la división "Transporte", se dan precios 10,55% más caros en Artigas, en "Comidas fuera del hogar" la diferencia es de 17,83% y en "Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes" es de 12,55% a favor de Quaraí. "No resultan significativas las diferencias en Artículos escolares", concluyó el informe.

"El 90% son uruguayos"

El comerciante brasileño Ivo Fernández dijo a El País que "el 90%" de sus clientes "son uruguayos, y las perspectivas nuestras son las mejores en este tiempo por el tipo de cambio". Fernández, que es propietario de Comercial Avenida en Aceguá, dijo que "el consumidor uruguayo viene a llevar productos de alimentación, y los precios están buenos, el kilo de azúcar cuesta $ 13, el litro de aceite comestible cuesta $ 21, la pasta dental de 180 gramos cuesta $ 22, entre otros, que son los más pedidos por uruguayos". Para tener una idea, un kilo de azúcar en un supermercado uruguayo cuesta $ 34 (casi el triple), un litro de aceite entre $ 54 y $ 62 y la pasta dental entre $ 103 y $ 202 (casi 10 veces más).

Dinero que cuesta comprar cinco kilos de azúcar en Brasil es el mismo que en Uruguay, para dos kilos.

En canasta de consumo; hay artículos en donde la diferencia llega a 60%