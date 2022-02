El precio tope de generación eléctrica está en un máximo de seis años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio spot del mercado eléctrico uruguayo creció por tercer mes consecutivo en enero. Aumentó 6,8% en el primer mes del año y llegó a US$ 143,5 por MWh, “el valor más alto en más de seis años”, según datos de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) recogidos por SEG Ingeniería. Ahora, ¿qué indica ese valor y cuáles son los factores que llevaron a su suba?

El director de SEG Ingeniería, Ernesto Elenter, dijo a El País que el precio spot surge de mirar cuál es la composición de la generación energética y marca el precio de la máquina más costosa que está generando energía eléctrica a cada hora. Al mismo tiempo aclaró que “no tiene un impacto directo en las tarifas de UTE ni en la población en general”.



Lo que más impacta en el precio spot es el uso de “energía térmica, es decir, la utilización de los combustibles fósiles”. Se debe tener en cuenta que cada máquina tiene un costo de generación de energía diferente.



Elenter recordó que el parque generador está compuesto por los parques eólicos, las represas hidroeléctricas sobre el Río Negro y la de Salto Grande, entre otros, y las máquinas que queman combustibles fósiles. Dentro del último grupo, la más grande utiliza un ciclo combinado y está en Punta del Tigre pero, si no alcanza, se recurre a otra turbina. Por ejemplo, se utiliza la que está en La Tablada, que también funciona a gasoil pero es un sistema más ineficiente, comentó.

Puede suceder que haya un excedente de energía, sea porque las “represas están llenas de agua”, haya viento, entre otros factores, y que no se esté recurriendo a la térmica. En esos casos, el precio spot es cero, añadió.



Ahora, ¿por qué subió en los últimos meses? Elenter indicó que hay tres factores. El primero es que Uruguay necesitó “recurrir muy seguido a fuentes de energías fósiles, a quemar, sobre todo, gasoil” en el último tiempo. Por lo tanto, las máquinas térmicas funcionaron durante muchas horas, comentó.



La sequía que afectó la región modificó la matriz energética en el país. De no haber existido el fenómeno, “se hubiera tenido mucha más generación hidroeléctrica. Quizás, habría pasado como en años anteriores, cuando sobraba en algunos momentos y había que venderla muy barata a Argentina a precio de excedente de importación o tirarla”, ya sea abriendo los vertederos o dando la orden de que los molinos generen a menor potencia o que dejen de funcionar.

Elenter explicó que, “en otros años, veíamos excedente de energía y un precio spot muy bajo porque había muchas horas en el mes donde el precio era cero. En promedio andaba en US$ 20, US$ 30 o US$ 40, mientras que ahora nos encontramos con esta situación donde es muy común la utilización de energía térmica”.



El segundo factor es que Uruguay exportó “muchísima más energía”. La sequía también afectó a Brasil y generó “oportunidades de venta” a “muy buenos precios”.

En el Informe anual de comercio exterior de Uruguay XXI se informó que la exportación de energía eléctrica alcanzó US$ 594 millones en 2021.



El tercer factor, es que el “costo marginal, que se ve impactado por el uso de energía térmica, depende del precio del gasoil y del petróleo, estando el último en precios altos”.