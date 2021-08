¿Por qué el precio del oro cayó 13% desde su máximo histórico de hace un año?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio del oro, que ronda este viernes los US$ 1.800 por onza, ha bajado un 13% desde el máximo histórico que marcó hace un año, un descenso que los analistas atribuyen a la caída del consumo en China y a las perspectivas sobre subidas de los tipos de interés.

El metal dorado alcanzó un precio récord de US$ 2.075 por onza el 7 de agosto de 2020, animado por las dudas de los inversores sobre la recuperación económica, por la baja rentabilidad de la renta fija en ese momento y por la debilidad del dólar estadounidense, otro de los activos refugio en tiempos de incertidumbre.



El profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) Javier Santacruz considera que la posibilidad de que los bancos centrales empiecen a reducir las compras de deuda y se planteen ya una subida de los tipos de interés ha restado atractivo al oro durante este año.



"En estas situaciones de inflación tolerable y subidas de tipos de interés es cuando aparecen otros negocios (como la renta fija y la renta fija indexada a la inflación) que son más atractivos que el oro para los inversores", apunta.



Además, "desde hace diez años el banco central chino está acumulando grandes cantidades de oro. Sin embargo, en los últimos meses ha frenado sus compras, lo que puede haber influido en la bajada del precio de los últimos meses", señala.



Según el profesor de este instituto con sede en Madrid, la gran acumulación de oro de agosto de 2020, que elevó su precio a niveles récord, se debió a que los inversores temían un proceso de estanflación (situación en la que la economía de un país no crece pero suben los precios).



"En agosto de 2020 hubo un proceso de búsqueda masiva de valor refugio. Por eso el oro subió tanto. Más tarde, los inversores se dieron cuenta de que la inflación era tolerable", explica.



Después del máximo de agosto de 2020, el oro bajó hasta los US$ 1.676 por onza en marzo de este año. Posteriormente, el metal se recuperó hasta llegar a los US$ 1.908 en junio del presente ejercicio.



Desde entonces, la onza de oro se ha situado muy próxima a los US$ 1.800, un 13% menos que en agosto de 2020.