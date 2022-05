"No es posible pensar" que no suban combustibles, dijo el número dos de Industria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No es posible pensar de que no vayan a subir" los precios de los combustibles, expresó este martes de mañana el subsecretario de Industria, Walter Verri, a horas de que el Poder Ejecutivo comunique qué resolución tome al respecto.

"Lo que es posible pensar tal vez es que, con la misma sensibilidad que instancias anteriores el Poder Ejecutivo ha amortiguado los impactos de las subas, podríamos ir por ese camino pero eso aún no está decidido. Lo está decidiendo el ministro (Omar) Paganini, OPP (con Isaac Alfie a la cabeza) y el presidente de la República", indicó Verri esta mañana en diálogo con Informativo Carve (850 AM).

El jerarca, que proviene del Partido Colorado, consideró a nivel "muy personal" que "es necesario amortiguar el impacto", y calificó de "fuerte" el aumento que correspondería de acuerdo a los informes de Ursea que se ajustan mes a mes.



Planteó que hay un "rezago no menor" en el precio del gasoil que paga el consumidor final y lo que marcan los informes mensuales. En tanto, en el caso de las naftas, dijo que se quedó "bastante al día", recordando la última de diferencias de $ 1.50. Ahora bien, advirtió que "hoy estamos bastante más lejos y en gasoil estamos más lejos" en referencia al Precio de Paridad de Importación (PPI) y el precio en surtidores.



"Alejarnos de ese precio de paridad de importación implica pérdidas profundas de Ancap, como lo explicó su presidente. Lamentablemente, somos tomadores de precio en un contexto internacional que no está fácil y hace impredecible poder prever con anticipación. Por lo tanto, no se avizora un escenario de no subir", remarcó Verri.



El subsecretario enfatizó que el precio que rige actualmente se está "vendiendo por debajo de lo que deberíamos".

"Hoy Ancap no es caja del Estado, al contrario, lo que en algún momento pudo recaudar por ventas extraordinarias se está utilizando para amortiguar el impacto de las subas y la fijación de precios es transparente", dijo.



"Podrá gustarnos o no. Algunos pensarán que es mejor una vez por año, otros pensaremos que es mejor todos los meses, otros cada dos meses o seis meses, discutible sin duda; pero lo que no es discutible que es transparente. Hoy sabemos cuál es el precio que nos costaría importar ese mismo combustible en la boca de entrega de Ancap", insistió.



Ancap dejó de facturar en 2021 cerca de US$ 159 millones por no trasladar a los combustibles y los otros productos de su canasta, la referencia que marca Ursea en relación al PPI.