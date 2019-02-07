Por costos, Colgate deja de producir en Uruguay

Empresas

Cierra planta tras baja en ventas; trabajadores quieren negociar.

Una caída en la producción desde abril del año pasado, con menores ventas en el mercado local, es lo que “pudo haber precipitado la decisión” de Colgate-Palmolive de cerrar su única planta en Uruguay que producía artículos de cuidados del hogar como la línea de limpiadores Fabuloso y el detergente Axion. Así lo señaló a El País el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y delegado gremial de la empresa, Edgardo Mederos.

El sindicato convocó un paro general para el próximo lunes con concentración a la hora 10 en la planta de la empresa.

La multinacional hizo público un comunicado ayer (fechado el martes 5) en el que anunció “la difícil decisión de cerrar su planta”, señaló que eso se hará efectivo desde el próximo viernes 15 de febrero y que afectará 59 puestos de trabajo.

“La producción se centralizará en otra planta de Latino-américa con instalaciones, tecnología e infraestructura adecuadas” explicó la empresa y agregó que la medida “forma parte del Programa Global de Crecimiento y Eficiencia” que tiene, sin dar más detalles. El País intentó comunicarse con algún vocero de la firma, sin éxito.

De todas maneras, el dirigente sindical Mederos contó que “lo principal fue un tema económico, de los costos y lo que vale producir en Uruguay y lo que les sale a ellos producir lo mismo en México”, ya que la planta que absorberá lo que se producía localmente está localizada en Querétaro.

Mederos, señaló que además de los 59 puestos de trabajo que mencionó Colgate-Palmolive en el comunicado, hay otras 15 personas que “eran de cooperativas que surgen de proyectos de la organización sindical”, que se encargaban del reciclaje de los residuos industriales y del servicio de comedor en la compañía y unos 25 trabajadores más “que alternaban realizando trabajos zafrales”, con lo que los afectados por el cierre llegan casi a 100 trabajadores.

“Veníamos funcionando bien hace unos años, la em-presa incluso hizo inversio- nes por una máquina que trajeron de Colombia que era un cambio en la tecnología, y daba eso una expectativa de contar con un volumen mayor de producción”, relató el dirigente sindical.

Pero, “el volumen de ventas sufrió un retroceso en vez de alza y eso puedo haber precipitado la decisión de dejar de producir. En abril del año pasado empezó a haber alguna merma en la producción”, afirmó.

El sindicato realizó gestiones ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “para tratar de ver alguna opción, más allá que (en la empresa) fueron muy claros en la postura de no seguir produciendo en Uruguay”, indicó Mederos. La idea del sindicato es “buscar alguna alternativa con exoneración de impuestos o algo que les permita a ellos ser más viables en números y ver si se puede revertir la decisión de cortar la producción”, explicó.

Hoy a la hora 13, habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la que va a estar participando la empresa, el sindicato y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Los trabajadores quieren “intentar la negociación de seguir con la producción y si no fuera en su totalidad algo parcial o también puede estar vinculándose a algún proyecto del sindicato con alguna concentración de puestos de trabajo”, señaló Mederos.

Por su parte, la empresa indicó en el comunicado que “a los empleados afectados se les estará ofreciendo la indemnización correspondiente”.

En cuanto a los productos que se fabricaban localmente, “Colgate-Palmolive reafirma su compromiso de seguir presente en Uruguay, como lo ha hecho en los últimos 70 años, y mantener sus actividades comerciales y su oferta de productos en el país”, expresó.

Colgate se enfoca en cuatro negocios principales: cuidado bucal, cuidado personal, cuidado en el hogar y nutrición de mascotas. Actualmente vende sus productos en más de 200 países en todo el mundo.

