Polémica por los combustibles tras declaraciones de la ministra de Economía

En una entrevista que se publicó el domingo, El País le pregunto a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por un planteo de los exintegrantes de la cartera, Martín Vallcorba y Braulio Zelko, sobre los ajustes de tarifas en Ancap y UTE. La ministra contestó: “El análisis olvida, ignora, la evolución del precio del petróleo. No tengo ningún otro comentario adicional para hacer”. Ante la respuesta, Vallcorba salió al cruce al decir que Arbeleche “intentó distorsionar las críticas” y que “es falso” que no tomaron en cuenta el valor del crudo.

“La ministra Arbeleche optó por no contestar una pregunta muy clara: ¿cómo se explica que Ancap, con resultado negativo, haya postergado la suba de tarifas, mientras que UTE, con ganancias, las haya aumentado?”, indicó Vallcorba en Twitter en relación a un análisis que publicó con Zelko en La Diaria la semana pasada.



El economista, actual asesor del senador frenteamplista Mario Bergara, entiende que la ministra “evitó dar una respuesta incómoda”, y que “debería haber reconocido el manejo electoral de las tarifas, por la proximidad del referéndum” contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).



A su vez, señaló que “las cifras son claras”, y recordó el “resultado primario corriente” para ambas empresas en 2021. En UTE hubo una “ganancia de casi US$ 500 millones” mientras que Ancap tuvo una “pérdida de más de US$ 40 millones”.

Vallcorba entiende que las “ganancias extraordinarias por exportación de energía a Brasil, en todo caso, daban espalda a UTE para bajar tarifas, o no aumentarlas, cosa que no pasó. Pero no a Ancap”. La explicación de la decisión, según puso en Twitter, es el referéndum en “puerta con el precio de los combustibles en el medio”, ya que parte de los artículos impugnados refieren a la forma de ajuste del precio de naftas y gasoil.



Frente a la respuesta de Arbeleche de que el análisis no considera el precio del petróleo, respondió: “No tiene nada que ver con la pregunta. Pero, además, es falso”. Y recordó que la conclusión del análisis es que “en los 15 años de gobiernos del Frente Amplio (comparando 2019 con 2004), el precio de la nafta evolucionó en línea con los costos de Ancap”.

“Algunos años la nafta subió menos que sus costos, otros más. En promedio, estuvo en línea. ¿Por qué? Porque Ancap amortiguó la elevada volatilidad del petróleo. Se podrá estar de acuerdo o no, pero no fue por ‘voracidad fiscal’, menos aún por manejo electoral, co-mo sucede ahora”, añadió.



Vallcorba apuntó contra el mecanismo de ajuste de los precios de los combustibles que prevé la LUC. Cree “negativo” trasladar de manera automática las “variaciones del precio del petróleo al precio de los combustibles, pasándole toda la volatilidad a los consumidores”. En esa línea, contó que comparte la derogación de esos artículos.



El economista argumentó: “Ancap puede utilizar instrumentos financieros (contratos futuros) que aseguren el precio del petróleo y dólar por un período, eliminando la volatilidad. Las empresas grandes también podrían hacerlo. Pero las chicas no. Ese es un rol importante de Ancap, que la LUC se lo impide”.