Pfizer aumentó sus beneficios un 61 % debido a su vacuna contra el covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este martes unos beneficios netos de US$ 7.864 millones en el primer trimestre del año, un 61% más que los 4.877 logrados en el mismo periodo de 2021, debido, en gran parte, a las ventas de su vacuna contra el covid-19.

Pfizer aumentó su facturación un 77% en términos interanuales, hasta US$ 25.661 millones; y ganó entre enero y marzo US$ 1,37 por acción, frente a los US$ 0,86 de hace un año.



Los ingresos por la venta de vacunas ascendieron a US$ 14.941 millones, (13.200 de ellos por las ventas de su vacuna contra el covid-19) frente a los 4.894 del mismo periodo de 2021.

Asimismo, registró una facturación de US$ 1.500 millones por su tratamiento oral antiviral Paxlovid.



El siguiente segmento con más facturación fue el hospitalario, que con US$ 3.191 creció un 69 %, seguido del el oncológico (2.967 millones), que aumentó un 4 %.



En el segmento de medicina interna la facturación fue de 2.440 millones, un 6 % menos que en los tres primeros meses de 2021.



Pfizer anunció que en el conjunto del año espera ingresar entre US$ 98.000 y US$ 102.000 millones, de los cuales 32.000 millones serán por su vacuna contra el covid-19 y 22.000 millones por la venta de Paxlovid.

Asimismo, redujo su perspectiva de beneficio por acción al rango de US$ 6,25 a US$ 6,45 por valor. Anteriormente calculaba un beneficio por acción para todo el año de entre US$ 6,35 a US$ 6,55.



Pfizer justificó esta reducción de sus perspectivas por el aumento de su inversión en investigación y desarrollo y por las tasas de cambio de las divisas.



Las cifras presentadas por Pfizer no convencieron a los analistas y las acciones de la empresa bajaron un 1,26 % en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street.