Petróleo ya está abajo de US$ 38 el barril

El barril de crudo Brent para entrega en enero cerró este viernes en el mercado de futuros de Londres en US$ 37,93, un 4,53% menos que al término de la jornada anterior.

La cotización del Brent retrocedió hasta mínimos no vistos desde diciembre de 2008 debido al exceso de oferta en el mercado, un escenario que los analistas auguran que continuará durante los próximos meses.

Durante la pasada jornada, en el mercado de Londres, el barril de Brent llegó a marcar un mínimo de US$ 37,36.

Mientras que el crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión de ayer en el International Exchange Futures (ICE) con un retroceso de US$ 1,80 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 39,73.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) constató en su informe mensual que no hay signos de que el nivel de bombeo global vaya a rebajarse a corto plazo y que el crecimiento de la demanda se ralentizará en 2016.

La caída en los precios que registra el Brent se agudizó desde que la semana pasada la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no lograra llegar a un acuerdo para fijar un límite de producción oficial. En el mismo período, el crudo del Mar del Norte ha perdido cerca de un 12% de su valor.

"Sería ingenuo volver a esperar un recorte de la producción el próximo junio (en la siguiente reunión de la OPEP). Eso no va a ocurrir y, cuanto antes lo asuma la industria del petróleo, mejor", señaló a Efe el analista Vandana Hari de la firma británica Platts.

Actualmente Ancap tiene un valor de referencia para el barril de petróleo de US$ 60, según la última actualización de la paramétrica de costos de los combustibles de octubre. De mantenerse la política de analizar los precios de referencia cada tres meses, en enero de 2016 podría haber una adaptación de los valores.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo el jueves pasado que "la intención es que no suba" el precio del combustible en los próximos meses y no manejó la posibilidad de una rebaja. La última modificación en las tarifas fue en octubre y significó en promedio una reducción de 2,3% en el precio de los combustibles.

Desde 2008 no ocurría