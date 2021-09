El petróleo sigue imparable al alza y el Brent roza los US$ 80 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los precios del petróleo subieron este lunes por quinta jornada consecutiva, con el Brent rozando los US$ 80, en un mercado con oferta restringida y numerosos factores que fomentan el alza de la demanda.

El contrato para el barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre terminó en US$ 79,53, en alza de 1,84% sobre el cierre del viernes en Londres.



El Brent llegó a subir hasta los US$ 79,90 durante la jornada, un máximo desde fines de octubre de 2018.



En Nueva York, el barril de WTI para entrega en noviembre ganó por su parte 1,98% a US$ 75,45.



"Es la misma historia" que en las sesiones anteriores, comentó Matt Smith, responsable de análisis para el proveedor de datos especializado en materias primas Kpler. Los operadores están convencidos de que la oferta es insuficiente.



La producción en el Golfo de México sigue lejos de su capacidad plena tras el paso del huracán Ida a fines de agosto, y la OPEP y sus aliados reunidos en la Opep+ mantienen la disciplina en el aumento muy progresivo de sus volúmenes.



El mercado espera además que el informe de reservas de Estados Unidos de cuenta de un nuevo descenso el miércoles, que sería la octava baja semanal consecutiva para existencias que se ubican en su menor nivel en tres años.



Según Smith, "la OPEP va a mantener su rumbo" y confirmará la semana que viene su calendario de aumento de producción, con 400.000 barriles diarios adicionales que se añadirán por mes hasta setiembre de 2022.

Smith piensa, como otros analistas, que el barril de Brent superará en breve los US$ 80.