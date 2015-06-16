Petróleo Brent y WTI abren la semana a la baja

El barril de crudo Brent para entrega en julio cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 62,61, un 2,01% menos que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, terminó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con una caída de US$ 1,26 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 63,87.

El precio del crudo retrocedió en una jornada en la que los mercados centraron su atención en las conversaciones para poner fin al conflicto en el Yemen, un enclave esencial para el transporte de petróleo desde el Golfo Pérsico. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 0,73 %, hasta los US$ 59,52 el barril, en un nuevo retroceso desde el máximo anual anotado el miércoles pasado de US$ 61,43 el barril.

El precio del WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, había tenido un retroceso mayor el jueves y viernes pasado, aunque en la jornada de ayer amortiguó sus pérdidas.

Los analistas atribuyeron el descenso a la situación de un mercado que acarrea desde hace meses un exceso de oferta, sin que los principales exportadores tengan intención de reducir su producción. EFE/LONDRES

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