Petróleo Brent volvió a subir y cotiza a US$ 57,8

El barril de crudo Brent (referencia de Ancap) para entrega en marzo cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 57,8, un 2,17% más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del Mar del Norte, acabó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un aumento de US$ 1,23 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 56,57. Con la suba de ayer, el Brent registró el mayor crecimiento en un período de dos semanas de los últimos 17 años.

La caída en el número de plataformas de perforación petroleras y las señales positivas en Estados Unidos, unidas a la preocupación por la caída de la producción en Libia, país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), han impulsado los precios y han ayudado a los futuros a recuperarse de las fuertes caídas del pasado año.

Sin embargo, pese a la reciente recuperación —los precios han subido casi un 20 % en las últimas seis sesiones—, el Brent se mantiene cerca de un 50 % por debajo del nivel del pasado verano.

Por otra parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró al alza en el mercado de Nueva York y cotizó a US$ 50.48, con lo que acumuló una recuperación de 4,27% en la semana.

Los paises productores de la OPEP perdieron el control del precio del petróleo. Foto: AFP

PRECIO DEL CRUDO