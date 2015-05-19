Petróleo Brent con leve caída ante perspectiva de exceso de oferta

El barril de crudo Brent para entrega en julio cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 66,27, un 0,80 % menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, acabó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con una caída de US$ 0,54 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 66,81.

El precio del Brent retrocedió ante las perspectivas de que el exceso de oferta que afecta a los mercados continúe inalterado en los próximos meses. La tendencia a la baja se mantuvo a pesar de la debilidad del dólar, moneda en la que se negocian los futuros del petróleo, lo que compensó en parte los temores sobre la baja demanda.

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en junio bajó un 0,43 % y cerró la jornada en US$ 59,43. El crudo de referencia en Estados Unidos sumó así su cuarta jornada de descensos consecutiva en medio de las dudas en los mercados por el exceso de oferta. Los operadores del mercado de materias primas reaccionaron hoy a un informe del banco Goldman Sachs que vaticina que dentro de cinco años el petróleo de Brent bajará a unos US$ 55 el barril.

MERCADOS energéticos