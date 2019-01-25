Temas del día:
Petróleo Brent casi sin variación por "efecto Venezuela"

25/01/2019, 06:00
La idea es bajar la producción de petróleo a un millón de barriles por día. Foto: Reuters

Crudo

El precio del barril de petróleo Brent terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 61,14, un 0,03% menos que al finalizar la sesión anterior.

EFE

El crudo del mar del Norte concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 0,02 respecto a la última negociación.

El precio del Brent cerró casi sin variación en una jornada volátil en la que los inversores se mantuvieron a la expectativa de potenciales sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela por parte de Estados Unidos, según los analistas. Además, pesó sobre el precio la coyuntura de la economía mundial y la ralentización de China.

