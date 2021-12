El peculiar consejo del multimillonario Warren Buffett a los jóvenes para que ganen más dinero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el multimillonario Warren Buffett habla y da consejos sobre inversiones a futuro es escuchado en todos los ambientes empresariales. El fundador del holding Berkshire Hathaway utiliza seis palabras de guía que parecen suplir en alguna medida a la autorrealización de los más jóvenes en un mundo cada vez más competitivo. Esta vez, el prolífico inversor reveló en un video la clave a tener en cuenta para ganar un 50% más.

Buffett, cuyo patrimonio asciende a US$ 106,7 millones y se encuentra en el puesto ocho de las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, explicó a los adolescentes de manera sencilla cómo hacerse valer. Fue a través de un video publicado por Michael Hood, cofundador de Voiceflow, una startup que le permite a los usuarios diseñar, desarrollar y lanzar habilidades para el altavoz de Amazon, Alexa, sin necesidad de saber cómo programar.



“Invertí en vos mismo, porque la única manera fácil de ganar un 50% más de lo que valés ahora es perfeccionando las habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales”, dijo. En las imágenes se los ve a ambos viajando en el asiento trasero de un auto mientras Hood le pide un tip para aquellos jóvenes de entre 21 y 22 años que están a punto de graduarse y necesitan ser orientados en cualquier rama que elijan seguir.



“Podés tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tenés que ser capaz de transmitirla”, aseveró Buffett, dueño y poseedor de más de 60 empresas exitosas en todo el mundo, entre las que se encuentran la aseguradora Geico, el fabricante de baterías Duracell y la cadena de restaurantes Dairy Queen. “Si no podés comunicarte, es como guiñarle el ojo a una chica en la oscuridad: no pasa nada. Podés tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tenés que ser capaz de transmitirla… Y la transmisión es la comunicación”, puntualizó uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos.

Es así que el multimillonario sostiene que poder comunicarse y transmitir una idea de manera eficaz es fundamental para el éxito. En una entrevista para la cadena CNBC contó que para poder hablar en público tuvo que hacer un curso de oratoria porque tenía problemas para comunicarse y proyectar sus ideas. “Colgué el diploma de oratoria en la oficina y no el de la universidad ni el de la escuela de posgrado, porque eso cambió mi vida”, aseveró.



Meses atrás, durante una clase magistral de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el multimillonario sostuvo que los jóvenes tienen que “esperar con ilusión todos los días, leer más, apreciar el lugar donde se encuentren y no medir el éxito por el dinero o la fama”.



Buffett posee una de las reputaciones más sólidas del ambiente financiero, y frecuentemente es consultado sobre negocios e inversiones de capital humano a futuro. “He visto a personas tratar de dirigir a sus hijos, y lo peor que podés hacer es usar dinero para inducir algún comportamiento con los niños. Le dije a mis hijos que no tienen que hacer nada, ni terminar la facultad, ni convertirse en doctores o abogados. Les dije que usen sus talentos en cualquier forma que crean que va a generar el mayor beneficio neto para la sociedad”, dijo en una oportunidad.