¿Qué pasó con la nafta y el gasoil en los últimos años en Uruguay?

A lo largo de los últimos 21 años, como es de esperar, variaron los precios de los combustibles en el país. Ahora, ¿cuánto subió en dólares en los últimos cinco gobiernos? Por otra parte, ¿qué pasó con el valor del Brent?

El País calculó cuánto varió en dólares la nafta Super 95 y la Premium 97 y el gasoil en el gobierno de Jorge Batlle, en el de José Mujica, en los dos de Tabaré Vázquez y en lo que va de Luis Lacalle Pou de forma de poder ver los aumentos que hubo durante cada periodo, además de comparar con las variaciones del valor del Brent.



En el gobierno de Jorge Batlle, que fue del 1 de marzo de 2001 al 1 de marzo de 2005, el Brent creció 64%. Ahora, ¿qué pasó con los diferentes combustibles? En Uruguay, los combustibles subieron -a valores en dólares- 16% el Super 95, 14% el Premium 97 y 58% el gasoil.



En el primer gobierno de Vázquez, que fue entre el 1 de marzo de 2005 al 1 de marzo de 2010, el Brent tuvo un crecimiento igual al periodo anterior: 64%. Por otra parte, el Super 95 subió un 31%, el Premium 97 un 32% y el gasoil 104%.

En el siguiente gobierno del Frente Amplio (2010-2015), que tuvo de presidente a Mujica, la situación fue diferente. Mientras que en esos cinco años el Brent bajó 21%, el precio de la nafta Super 95 aumentó un 13%, el del Premium 97 un 13%. Por su parte, el gasoil bajó 13%.



Luego vino el segundo mandato de Vázquez, que fue entre 2015 y 2020. Durante esos cinco años el precio en dólares de la nafta Super 95 bajó un 13% y el Premium 97 otro 13%. En cuanto al gasoil, la disminución fue 31% y se debe tener en cuenta que, a partir de 4 de abril de 2014, se tomó el precio del Gasoil 50-S. Ahora, ¿qué pasó con el valor del Brent? Tuvo una caída de 21% en el quinquenio.



En 2017, CPA Ferrere indicó en su informe “El precio de los combustibles en Uruguay” que “la fijación de precios es poco transparente, es producto de las características institucionales de las empresas públicas y ha sido históricamente funcional a otros objetivos como la estabilidad macroeconómica o el cumplimiento de objetivos estratégicos de las empresas públicas (el desarrollo de nuevos negocios, por ejemplo)”.



La firma recordó una serie de sucesos de la coyuntura en ese entonces. Por un lado, señaló que el “resultado del sector público global registró en 2016 un déficit de 4% del Producto Interno Bruto (PIB)”, uno de los peores que se habían registrado en las últimas tres décadas.

“Adicionalmente, Ancap registró pérdidas significativas entre 2011 y 2015 que demandaron una capitalización por parte del gobierno central mediante una condonación de deuda por US$ 580 millones en diciembre de 2015. En este contexto, el precio de los combustibles en Uruguay se mantuvo estable mientras que el petróleo Brent caía desde los US$ 110 por barril registrados a mediados de 2014 hasta valores promedio de US$ 45 en 2016”, comentó.



El gobierno de Lacalle Pou cambió la manera en la que se definen los precios de los combustibles. A través de la Ley de Urgente Consideración, estableció que para el ajuste de los precios de los combustibles se tome como referencia el Precio de Paridad de Importación (PPI) que elabora todos los meses la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea).



Ahora, ¿qué pasó durante lo que va del gobierno blanco? Hasta el último ajuste de febrero, el Brent creció 61%, mientras que la nafta Super 95 creció un 16%, el del Premium 97 un 15% y el Gasoil 50-S un 14%.

El consultor senior de Exante, Luciano Magnífico, indicó la semana pasada en En Perspectiva que la cotización del barril de petróleo Brent aumentó por arriba del crecimiento que tuvieron los combustibles a nivel local en el último gobierno.



“Lógicamente, los precios de los combustibles en el surtidor en el largo plazo terminan recogiendo inevitablemente las fluctuaciones del petróleo pero la relación no es uno a uno, porque aunque el petróleo es un componente clave de los precios de los combustibles, el precio en el surtidor incluye otras cosas (costos industriales de Ancap, costos de distribución y comercialización, impuestos, subsidios cruzados)… Entonces la relación entre petróleo y precio en el surtidor no va uno a uno, pero es un hecho que en lo que va de este período de gobierno el petróleo subió fuertemente y a eso hay que agregarle que el dólar subió más de 10%, por lo que el costo en pesos del petróleo se multiplicó por más de 2 en este período que estamos analizando”, agregó.



El gobierno actual ha sido crítico sobre el esquema de fijación de precios de los gobiernos anteriores. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo en julio del año pasado que las subas de las tarifas en cada enero eran con base en las necesidades de Ancap y las posibiles fluctuaciones del precio del curdo a lo largo del año.

Al mismo tiempo, señaló que era “poco frecuente” que, cuando el precio del crudo internacional tenía una baja, sucedía lo mismo con el precio de los combustibles a nivel local. Solo sucedió tres veces desde 2010 hasta ese momento, remarcó la ministra.



Por su parte, la oposición también ha sido crítica del esquema que fijó el nuevo gobierno. De hecho, señalan que hay un cálculo electoral detrás de que el gobierno no siga su propia regla impuesta en la LUC. Los artículos que refieren a cómo ajustan los combustibles son parte de los 135 sometidos a referéndum el 27 de marzo próximo.

Uruguay tiene la nafta más cara de la región, según Cepal



Uruguay tuvo la nafta común más cara de América Latina en 2021 con US$ 1,366 por litro, y está en el primer puesto del ranking al menos desde 2001 (y en 2000 lo compartió con Argentina). Los datos pertenecen a la base de datos de los precios de los combustibles en dólares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



Le siguieron en el listado Chile (US$ 1,126 por litro), Brasil (US$ 0,996), México (US$ 0,991), Perú (US$ 0,958) y Argentina (US$ 0,909). Después vinieron Colombia (US$ 0,620), Bolivia (US$ 0,545), Ecuador (US$ 0,509) y, por último, Venezuela (US$ 0,002). Ahora, ¿qué pasó con la nafta premium? Uruguay estuvo en el primer puesto con US$ 1,417 por litro. El podio lo completan Chile con US$ 1,155 y México con US$ 1,062.



El ránking continúa de la siguiente manera: Argentina con US$ 1,052 por litro, Perú con 1,042, Colombia con US$ 0,908, Ecuador con US$ 0,788, Bolivia con US$ 0,698 y Venezuela con US$ 0,5. La Cepal explica en su web que los” datos provienen principalmente de las oficinas nacionales de estadísticas, ministerios de energía, bancos centrales y de organismos internacionales”.