¿Qué pasa con el negocio bancario y qué tan endeudadas están las familias uruguayas?

¿Qué pasó con el negocio bancario en el tercer trimestre del año? ¿Qué tan endeudadas estaban las familias uruguayas con instituciones financieras a fin de septiembre? ¿Qué tipo de crisis podrían soportar los bancos que operan en Uruguay? Esas y otras respuestas están en el Reporte del Sistema Financiero correspondiente al 3° trimestre elaborado por el Banco Central (BCU).

Los bancos intermedian financieramente, es decir toman depósitos y dan créditos. Ese es su negocio básico.



En el caso de los depósitos, los del sector no financiero privado (empresas y familias) a fin de septiembre totalizaban el equivalente a US$ 34.000 millones. En términos reales (es decir descontada la inflación) crecieron 5,6% en los últimos 12 meses, pero bajaron 0,5% en el tercer trimestre del año, indicó el informe del BCU.

“Si se desglosan por moneda a los efectos de revisar el impacto de la variación del tipo de cambio, los depósitos en moneda nacional suman aproximadamente un 22% del total (unos US$ 7.300 millones) habiéndose incrementado 16,7% en los últimos 12 meses y disminuido 0,9% en el tercer trimestre de 2021 en términos de pesos corrientes”, explicó el reporte.



En tanto, los depósitos en moneda extranjera “conforman el 78% restante (US$ 28.049 millones) y presentaron sendos incrementos en dólares corrientes de 11,0% y 3,0% en el último año móvil y el tercer trimestre del año, respectivamente”, añadió.



De los depósitos de residentes, aproximadamente un 76% estaba en moneda extranjera y un 24% en moneda nacional a fines de septiembre y tuvieron un incremento general en términos reales de 6,3% en los últimos 12 meses y una disminución en términos reales de 0,3% en el tercer trimestre del año, según el BCU.

Asimismo, el ahorro de empresas y familias residentes en banco (prácticamente en su totalidad pactados en moneda extranjera) ascienden al equivalente a US$ 3.419 millones y si bien crecieron en términos de dólares corrientes tanto en los últimos 12 meses como en el último trimestre, disminuyeron su participación en el total de depósitos de 10,1% en septiembre de 2020” a 9,5% en igual mes del año 2021.



A fines de septiembre, la participación de los depósitos a la vista en moneda extranjera en el total de los depósitos de empresas y familias en esta moneda se situó en 94,1%, mientras que en moneda nacional fue 69,8%, en ambos casos sin cambios significativos respecto a trimestres previos, puntualizó el informe.

Créditos.

En cuanto a los préstamos bancarios, el crédito bruto al sector no financiero residente (empresas y familias) en septiembre de 2021 alcanzó el 25,6% del Producto Interno Bruto (PIB) frente a un 26,8% que representaba a septiembre del año anterior, según el BCU.



En los últimos 12 meses, los créditos a empresas y familias se incrementaron 4,9% en dólares corrientes (unos US$ 344 millones), mientras que en moneda nacional el aumento fue de 11,0% en pesos corrientes (unos $ 32.305 millones), explicó el Central.

“Adicionalmente, el crédito a no residentes pasó de representar 1,3% del crédito al sector privado en septiembre de 2020 a 3,7% en septiembre de 2021, aumentando US$ 392 millones en el período”, agregó el informe.



Dentro del crédito a empresas y familias, el otorgado en moneda extranjera tuvo un crecimiento de 0,4% en dólares corrientes (US$ 26 millones) y el otorgado en moneda nacional creció 3,5% en pesos corrientes ($ 11.049 millones). “Sumando ambas monedas, el crédito al sector privado residente ascendió a $ 643.020 millones (unos US$ 14.375 millones) a septiembre de 2021, aumentando 0,9% en términos reales en los últimos 12 meses, mientras que en el tercer trimestre del corriente año presentó una disminución de real aproximada del 0,7%”, añadió el BCU.

El informe señaló que dentro del crédito al sector privado residente, el crédito a empresas presentó una baja real de 0,1%, mientras que para el sector familias se incrementó 2,5% en los 12 meses cerrados a septiembre de 2021.



En tanto, en el tercer trimestre del año, el crédito a empresas disminuyó 1,9% en términos reales, mientras que el crédito a familias registró un crecimiento de 1,4%.



¿Qué pasó con la morosidad? Los créditos impagos a la fecha de vencimiento respecto al total, se redujeron a 1,8% a fin de septiembre de 2021, “luego de haber alcanzado 2,7% en diciembre de 2020 y 2,4% en junio de 2021, siempre por debajo al valor observado en abril de 2020, mes en que llegó a un máximo de 3,4%”, puntualizó el reporte.

El BCU bajó a 0% colchón contracíclico para bancos Según informó el regulador, la Superintendencia de Servicios Financieros estableció que el requerimiento del Colchón de Capital Contracíclico (CCC) para los bancos será de 0% a partir del 1° de enero de 2023. “El análisis del mercado de crédito y los indicadores complementarios permite concluir que no se debería requerir fondos por el CCC”, puntualizó. No obstante, señaló que “la economía entró en una fase de recuperación que, de consolidarse y considerando la evolución del crédito y otras variables, sería esperable que haya requerimientos de capital en los próximos períodos”. El CCC es una medida “que tiene el objetivo de proteger al sistema financiero de los efectos del ciclo económico-financiero sobre los riesgos crediticios y, por su intermedio, contribuir a la estabilidad de acceso al crédito de empresas y familias. La medida permite prevenir y mitigar dificultades de manera sistémica mediante la acumulación de capital adicional durante la fase alta del ciclo económico”.



Se redujo el endeudamiento de las familias



De acuerdo con el Central, la morosidad se redujo 1,8% a fin de septiembre, lo que se explicó “principalmente por el descenso en el segmento de crédito a empresas” (que cayó de 3,6% en abril de 2021 a 1,5% en septiembre del mismo año), “mientras que los ratios en los créditos a familias y vivienda también disminuyeron pero en menor medida (de 3,0% a 2,4% y de 1,6% a 1,1%, respectivamente)”.

“El endeudamiento de las familias respecto a su ingreso anual en el tercer trimestre de 2021 se ubica en 28,8%, observándose una reducción en 2021 luego de alcanzar un pico máximo de 31,1% en diciembre de 2020”, explicó el BCU. Si la morosidad se redujo en plena pandemia de COVID-19 se debió a las medidas que tomó el regulador. En respuesta a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU adoptó una serie de medidas que permitieron extender plazos y flexibilizar la categorización de determinados créditos, al tiempo que el BCU redujo encajes en pesos y unidades indexadas a los efectos de mantener la liquidez del mercado. “Sumados a un importante incremento de los montos cubiertos por el Sistema Nacional de Garantías desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los factores antes mencionados explican buena parte del descenso observado en la morosidad de las empresas, el crecimiento del crédito en ciertos segmentos, y en el descenso en las tasas de interés en pesos”, había explicado el Central en su reporte anterior.



En relación al resultado de los bancos a septiembre de 2021, los datos del BCU reflejaron que el resultado neto de los bancos en el año móvil cerrado a ese mes, ascendió a $ 20.787 millones, lo que implicó un retorno de 1,4% y de 14%, respecto a activos y patrimonio.