¿Qué pasa con el “Gran hermano” del transporte? La opinión del nuevo ministro

En marzo del año pasado el entonces ministro de Transporte (actual del Interior), Luis Alberto Heber decretó la suspensión del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran Hermano” del transporte, un mecanismo de control que tenía como objetivo el monitoreo de los camiones de carga, sus recorridos, horarios, choferes, mercadería transportada, entre otros datos, con la finalidad de eliminar la informalidad del sector y mejorar las condiciones laborales.

Desde entonces el proyecto había estado en el “freezer”. Pero, ¿qué piensa el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero al respecto? Apenas realizado el cambio de ministros por el fallecimiento de Jorge Larrañaga, Falero tuvo una dolencia cardíaca que lo mantuvo fuera de los temas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) hasta hace algunas semanas.

En una comparecencia ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara de Diputados, Falero se refirió por primera vez al “Gran hermano” del transporte de carga.



“En su momento, hubo una definición del exministro Heber de dejarlo sin efecto. Me consta que es un elemento importante en el sector transporte y que se debe encarar alguna solución”, afirmó Falero.



“Se entendió que no era la ideal; si bien había un avance y alguna conformidad, también había discrepancias de transportistas, y ustedes lo sabrán”, señaló el actual ministro de Transporte ante los legisladores. “No era que todos (los transportistas de carga) estaban de acuerdo. En esa línea y en su momento se entendió oportuno dejarlo sin efecto, pero hay un compromiso de ir dando un paso hacia adelante en lo que hace a otros sistemas, como el satelital, y hoy se está trabajando en un pliego licitatorio en conjunto con la Corporación” Nacional para el Desarrollo (CND), complementó.

Según Falero “la idea es ir en la dirección de tener una clara situación del tránsito, del transporte, del uso de la red vial, de temas que son indispensables para poder fijar políticas de Estado que tengan que ver con el cuidado adecuado y el mantenimiento de la red vial. Es un poco la línea que en algunos aspectos contemplaba el Sictrac, pero tratamos de salvar las discrepancias buscando una metodología que nos permita dar un primer paso”.



Así que no será el Sictrac como tal, pero sí se va a “dar un paso en esa dirección”, indicó Falero. “Es muy necesario para el país, o sea, tener identificado realmente el uso, inclusive, para la planificación adecuada de la red vial en cuanto a su mantenimiento, a su construcción”, manifestó.

Según el ministro, “muchas veces construimos o invertimos quizás en forma desmedida por no tener claramente identificado el tránsito, el tipo de tránsito y la carga que tienen esos vehículos. En muchas ocasiones se hacen inversiones no necesarias o inadecuadas, como ha sucedido en algunas rutas, pensando que no es tan necesario aportar más cantidad de asfalto, carpeta, mezcla u hormigón -de acuerdo con la característica que tenga la ruta-, porque no se entendía que era necesario, por la cantidad de tránsito que pasaba, por ejemplo, y cuando se mejora la ruta, ello impacta y levanta el trajín de tránsito en forma importante”.

En ese sentido, Falero dijo que “la información, la articulación y el intercambio de información con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para conocer la producción de las hectáreas que hacen a la cercanía con las rutas que se van a trabajar, será una impronta que le vamos a dar a nuestro equipo de trabajo”.



Planteó que se va a analizar “en profundidad no solamente la obra, sus características y el tipo de obra, sino también el impacto que puede tener cuando se construye la ruta. Ese es un debe que el país tiene; en ese aspecto esto no se ha analizado correctamente. Creo que todos somos testigos de que quizás hemos hecho obras con un tratamiento bituminizado doble, pensando que era suficiente, y sin siquiera estar inaugurada la obra ya está rota”.



“Y quizá no es por culpa de las autoridades, sino que no fue analizado adecuadamente. En esa línea le vamos a poner nuestra impronta a esa evaluación y le hemos pedido a todo el equipo de vialidad y a los ingenieros analizar el día después de la construcción”, concluyó el ministro.