Pequeños ahorristas dueños de parque eólico se verán beneficiados por cancelación anticipada de deuda

El parque eólico de Areaflin S.A. (20% es propiedad de UTE y 80% cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo) canceló en forma anticipada parte de la deuda que mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), algo que beneficiará a los pequeños ahorristas e inversores institucionales como las AFAP que son dueñas del parque.

En una comunicación al Banco Central (BCU), Areaflin S.A. señaló que canceló en forma anticipada US$ 10 millones de la deuda que tenía con el BID. En 2017 Areaflin firmó un préstamo con el BID actuando como agente de la Corporación Interamericana de Inversiones a tasa fija por US$ 49,4 millones y con vencimiento el 15 de noviembre de 2034, otro por US$ 19,2 millones con tasa Líbor más un spread y vencimiento el 15 de noviembre de 2034 y un último por US$ 17 millones con tasa Líbor más spread y vencimiento el 15 de noviembre de 2032.



Esto permite bajar la liquidez que tiene el parque eólico y sobre la que la sociedad no podía sacar rédito.



El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu dijo a El País que en las últimas asambleas de accionistas, propuso utilizar la liquidez que tiene la empresa para precancelar pasivos.

Un aspecto clave es que para cubrirse de la tasa variable (Líbor), Areaflin contrató un swap con el banco BBVA, por lo que también tenía que romper parte de ese contrato de cobertura. Eso está indicado en la comunicación de la S.A. al BCU y señala que el costo de esa ruptura fue de US$ 118.000. Urraburu, dijo que si bien el costo para pre-cancelar parte de la deuda con el BID se puede cifrar en esos US$ 118.000 que se pagó al BBVA, hay entre US$ 300.000 y US$ 400.000 en intereses por año que se dejan de pagar.

Por tanto, en el ejercicio 2022 “la disminución de costos financieros va a ser mucho más importante” y eso “se va a reflejar en el resultado del balance” de la empresa y por ende, “de los accionistas”, explicó Urraburu.



En nueve meses de 2021 por ejemplo, el resultado del parque eólico fue mejor que en igual período de 2020, incluso con menor viento, destacó Urraburu.



En efecto, el balance de Areaflin S.A. a fin de septiembre, muestra que el resultado integral fue de US$ 3.230.171 frente a US$ 2.354.995 de igual período de 2020. Es decir, las utilidades del parque eólico aumentaron 37,2%.

Con la liquidez existente, la asamblea de accionistas también aprobó una recompra de acciones por US$ 5 millones. Ya previamente había hecho una recompra por un monto similar. Este tipo de operación mejora la tasa de retorno de los accionistas.