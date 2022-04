El país que prohíbe la importación de licores, diamantes y autos presionado por la crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno de Nepal prohibió este miércoles la importación de diez categorías de bienes consideradas "de lujo" por las autoridades del país del Himalaya, en un intento por evitar la merma de las reservas de divisas en medio de la crisis.

De acuerdo con la orden publicada en la Gaceta Oficial, quedan prohibidas las importaciones de todo tipo de licores preparados, excepto las materias primas, cigarrillos y productos de tabaco, bocadillos o refrigerios empaquetados como las patatas fritas, todo tipo de juguetes, y naipes.



Igualmente ha quedado prohibida la importación de diamantes, excepto los que se utilizan como materia prima industrial, celulares por valores superiores a los US$ 600 y televisores a color de más de 32 pulgadas.

La lista de bienes vetados incluye además autos y camionetas, excepto ambulancias y coches fúnebres, y motocicletas de más de 250 cc de cilindrada.



La crisis de Nepal ha ido en aumento en las últimas semanas debido a la subida de precios de productos y combustibles provocada por el conflicto en Ucrania.



A ello se suma un desequilibrio en la balanza de pagos, con una caída en la entrada de remesas, el aumento de las importaciones y, en consecuencia, una merma en las reservas de divisas.



Para el economista Bishwambher Pyakuryal, “la decisión fue apropiada pero llegó tarde”.

“La decisión de prohibir las importaciones antes de las elecciones puede resultar contraproducente”, dijo a Efe.



Según Nepal Rastra Bank, el banco central del país, durante los ocho meses del presente año fiscal, que concluirá en julio próximo, las importaciones aumentaron un 38,6%, una subida exorbitante en comparación el 2,1% del mismo periodo del año anterior.

Asimismo la balanza de pagos mantiene un déficit de más de US$ 2.100 millones frente a un superávit de más de US$ 500 millones en el mismo período del año anterior.



Mientras, las reservas de divisas del país disminuyeron un 16,3% desde mediados de julio de 2021, cayendo hasta los US$ 8.000 millones.

Para el profesor de economía de la Universidad Tribhuvan, Ram Prasad Gyawali, la economía del país se dirige a una crisis por el empeoramiento de los indicadores pero aún no ha llegado a una situación crítica, dijo.



De acuerdo con un informe del Banco Mundial la situación de Nepal está impactada por la guerra en Ucrania, los precios del transporte, los costos de construcción y otros precios al consumidor están aumentando, lo que reducirá la demanda general, estimó.