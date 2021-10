Nuevas reglas en el puerto: Estado ya anunció inicio de preferencia por Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración Nacional de Puertos (ANP) definió el primer servicio portuario que a partir del próximo 1º de noviembre se traspasará de Montecon a la Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad en un 80% de la empresa belga Katoen Natie y 20% de la ANP), en el marco del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la multinacional para la extensión por 50 años de la concesión de TCP, la única especializada de contenedores en el puerto de Montevideo.

Esto implicará cambios en la operativa de Montecon (cuya actividad se da en los muelles públicos multipropósito de Montevideo), ya que por ese acuerdo perderá parte de su operativa dado que de forma gradual se buscará que todos los barcos con contenedores vayan a la terminal especializada de TCP.



Es que el artículo 14º del reglamento establece que “la ANP deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada y solo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito en caso de que la Terminal Especializada se encuentre ocupada durante el período de 24 horas siguientes” a la resolución de la ANP.

En los hechos, esto lleva a que los buques con contenedores solo operen en casos excepcionales en los muelles públicos, cuando hoy el 60% de los embarques se realizan a través de Montecon y el 40% restante a través de TCP. Es decir, la competencia que hoy existe, pasa a ser escasa.



En abril de este año, las autoridades de Montecon habían señalado en diálogo con El País que desde la compañía quedaron “muy sorprendidos y preocupados” por el decreto firmado por el presidente de la República y los ministros, dado que a su juicio “están convalidando un monopolio” porque “se le están otorgando privilegios (a TCP) por encima de la ley”.

Sin embargo, el acuerdo entre la empresa belga y el gobierno siguió adelante pese a las críticas del sindicato y la oposición política. En este sentido, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó el pasado miércoles una denuncia penal por ese acuerdo.



Según dos resoluciones emitidas por la ANP, la prioridad para el atraque de contenedores en TCP comenzará entonces de forma oficial el próximo 1º de noviembre, según informó La Diaria y confirmó El País con fuentes oficiales.



El primer servicio que a partir de noviembre pasará de Montecon a TCP será el GS1, que conecta con el Golfo de México y que integran varias de las principales compañías navieras del mundo, principalmente los barcos son de Hapag Lloyd y MSC, aunque también de Hamburg Süd, Maersk Line, entre otras.

El gerente general de Montecon, Juan Olascoaga dijo a El País que el GS1 “es uno de los servicios más grandes” que mueve la compañía y que “representa aproximadamente el 20% de la actividad de la empresa”.



Asimismo, el jerarca informó que la resolución de la ANP es obligatoria para todos los actores portuarios involucrados. “Es mandatorio, aunque las navieras no quieran, no estén de acuerdo, tienen que acatar igual, les guste o no. Estas resoluciones no le caen bien a nadie, salvo a TCP que es la única que se beneficia”, indicó el gerente. Asimismo, Olascoaga afirmó: “Nos están quitando por decreto, un servicio que habíamos ganado compitiendo. Genera indignación”.

Según pudo saber El País los dos principales clientes de este servicio que se traspasará de Montecon a TCP, son Pepsi y Saman.



En este sentido, fuentes exportadoras dijeron a El País que el traspaso de ese servicio de Montecon a TCP “va a afectar la operativa” empresarial pero indicaron que aún no saben qué impacto tendrá. “Muchas cosas se van a ir definiendo de ahora en adelante, hay una cantidad de temas operativos que se van a tener que ir solucionando”, manifestaron.

Terminal Cuenca del Plata en el Puerto de Montevideo. Foto: Katoen Natie

El protocolo portuario aprobado la semana pasada por el Directorio de la ANP, establece que cada 90 días el organismo evaluará la capacidad de TCP para determinar si suma más servicios a la terminal o no, es decir, si se realizan más traspasos desde los muelles públicos a la terminal especializada.

Para esto serán fundamentales las obras que Katoen Natie está haciendo en la terminal especializada -en el marco del acuerdo con el gobierno-, dado que le permitirá mayor capacidad.



Semanas atrás, la compañía belga había emitido un comunicado en el que informaba sobre los avances de las obras, entre las que se incluye la construcción de un muelle de 700 metros de largo y 22 hectáreas de playa de contenedores. La inversión ronda los US$ 455 millones y es la más grande en la historia del puerto.

Como estaba previsto en el acuerdo firmado con el gobierno, la empresa belga informó a través de un comunicado -al que accedió El País-, que a partir del 1° de octubre la terminal aplicará una bonificación de US$ 41,50 por contenedor, a las cargas de tránsito internacional de entrada e importaciones en régimen de admisión temporaria. Sobre la rebaja de tarifas, el gerente de Relaciones Institucionales de TCP, Fernando Correa había dicho en junio que “parte del compromiso de la terminal” es que la actividad y la escala” que genera TCP “se vea reflejada en la mejora de la competitividad del comercio exterior del Uruguay”.