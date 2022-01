El negocio que crece por encima de 2019 y que tendrá un hito en Sudamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Junto con el avance del proceso de recuperación tras los impactos que generó la pandemia de covid-19, se han generado otros desafíos como los “cuello de botella” en las cadenas de suministro a nivel internacional. Sin embargo, en Uruguay se vio un crecimiento en movimientos aéreos de carga con respecto a los niveles pre pandemia y nuevas inversiones buscan que el país sea un centro logístico de distribución para la región.



En 2021, se extendió hasta el 2053 la concesión del aeropuerto internacional de Carrasco a Corporación América Airports, la cual finalizaba en 2033. Con la extensión, también se le concedió la administración de seis aeropuertos en el interior (Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú), para los cuales planea invertir cerca de US$300 millones.



En cuanto a lo relativo al movimiento de cargas, la firma lanzó LACC-Latin America Cargo City, nucleando las dos unidades de negocios existentes hasta el momento, la terminal de cargas para importaciones y exportaciones de Uruguay y la unidad de negocios enfocada en el desarrollo del centro de distribución regional, previamente representadas por las marcas Terminal de Cargas Uruguay (TCU) y MVD Free Airport, respectivamente.



En este sentido, el gerente general de LACC, Bruno Güella, afirmó en diálogo con El País que “hay muchas oportunidades en la parte de logística de Uruguay. Nos parece que están dadas las condiciones como para dar un nuevo impulso y seguir apostando por Uruguay. ¿En qué nos basamos para eso? En hechos tangibles. En los últimos años hemos venido desarrollando incipientemente una actividad de centro de distribución regional y el mercado muestra el potencial que Uruguay tiene. Hemos tenido en los últimos tiempos empresas de primer nivel que han elegido al país para instalar su centro de distribución para la región. Estamos hablando de empresas de la industria farmacéutica de primer nivel como AstraZeneca, Roche, GSK, son clientes nuestros y tenemos proyectos de expansión con ellos”.



En esta línea, señaló que luego de la caída “importante” en las cifras generales de 2020, el 2021 mostró señales significativas de recuperación, cerrando por encima de los niveles pre pandemia.



La cantidad de toneladas procesadas en el aeropuerto de Carrasco en 2021 (30.609 toneladas), fue 5% superior a los niveles vistos en 2019 (29.132), en donde las importaciones registraron un crecimiento de 4%, las exportaciones un 6% y los movimientos de carga en tránsito un 7%.



Este último tipo de operación fue el que mostró mayor variación de crecimiento, el cual se explica por los tránsitos generados por el propio aeropuerto, a partir de las operaciones en el régimen de aeropuerto libre -siendo Uruguay el único país en América del Sur que cuenta con este régimen-, según Güella. A su vez, explicó que la carga en tránsito generada por el propio aeropuerto representa cerca del 30% del total de carga en tránsito que circula por el mismo.



En tanto, en 2020 la caída de las toneladas operadas cayó solo un 1% frente al 2019, lo cual se explica por el crecimiento del 28% en exportaciones, debido a “una operativa puntual muy importante de semillas”, mientras que las importaciones habían caído un 18% y los tránsitos 2%. Sin considerar las semillas, las exportaciones de 2020 cayeron un 32% en relación a 2019.



“Nuestras proyecciones indican que esto no tiene techo, solo pensar en captar un porcentaje que va para Brasil o Argentina, ya puede superar largamente lo que mueve Uruguay como mercado interno”, sostuvo Güella sobre lo que esperan con el lanzamiento de LACC.



A su vez, destacó que el concepto detrás del lanzamiento “es más abarcativo” que el manejado hasta ahora, debido a que se trata de una ciudad logística dentro del aeropuerto. Esta apuesta, apunta a “traer nuevos actores, acelerar la expansión que hemos venido teniendo nosotros como operador, pero dar cabida también a nuevos actores que puedan instalarse en el aeropuerto para traer nuevos flujos de carga que vengan no a Uruguay, sino a la región”, agregó Güella.



Del mismo modo, sostuvo que no tienen “límites de crecimiento en cuanto al desarrollo de infraestructuras” y que tienen proyectos para expandir el predio del aeropuerto afectado a cargas, en donde cuentan con permiso para habilitar ocho hectáreas adicionales (80.000 metros cuadrados), mientras que hoy operan 15.000 metros cuadrados.



En tanto, las obras concretadas en línea con el lanzamiento de LACC incluyen la construcción del segundo módulo de su Pharma Hub, espacio diseñado para los servicios brindados a las empresas del sector farmacéutico, y un nuevo sector de recepción y control inteligente de cargas aéreas. Estas obras llevaron una inversión de US$ 4 millones, señaló Güella.



Asimismo, explicó que están proyectando una ampliación a un tercer módulo del Pharma Hub, debido a compromisos que tienen con sus clientes.



Del mismo modo, agregó que actualmente están “tomando decisiones” para expandir su plantilla de trabajadores en relación a los servicios que hoy prestan, por lo que también espera que continúen en esta línea al abrir nuevas áreas.



Güella sostuvo que “Uruguay se ha posicionado de manera exitosa en la logística, resolviendo problemáticas de los países vecinos. Tenemos la ventaja de ser un país pequeño, de ser un país más flexible, de estar en el medio de mercados más grandes, pero podemos movernos con más agilidad. Además, tenemos vocación de servicio y eso pone un plus que tenemos que aprovechar”.



Por valor Las importaciones se basan en productos de “alto valor agregado” (tecnología o farmacéutica), en donde el precio promedio por kilo es entre US$130 y US$ 220. En tanto, cuando se miden las exportaciones por toneladas, la carne fue el principal rubro en 2021, mientras que por valor fue el rubro farmacéutico.

Empresas de cannabis medicinal, "a la espera"

Dentro de los objetivos de LACC está el de atraer nuevos actores que utilicen a Uruguay como centro de distribución para la región.



En este sentido, Güella explicó que “dentro de la línea farmacéutica, hay toda una línea que tiene que ver con productos de cannabis medicinal. Nosotros tenemos hoy acuerdos firmados con más de 20 empresas, que están a la espera de la resolución de tema administrativo de implementación que está siendo coordinado por los organismos a nivel gubernamental”.



A su vez, destacó que algunas de estas son “las principales empresas productoras de estos productos” y que tendrían a Brasil como principal destino.



Por otro lado, señaló que están en conversación con al menos dos posibles actores que podrían venir a instalarse a la ciudad logística, de las cuales las negociaciones con una están “bastante avanzadas”. Esta empresa de “primer orden a nivel mundial”, está interesada en “ armar una infraestructura en el aeropuerto para ofrecer servicios en la región”, destacó Güella.



“Esperamos en el correr de las próximas semanas estar cerrando las condiciones del acuerdo para poder dar lugar a la firma del contrato y el inicio de las obras. Ya tenemos designado el predio en el que se harían estas construcciones”, concluyó el gerente general de LACC.



El potencial de otros sectores

“Los productos a los que apuntamos son de relativo alto valor. Si bien podríamos armar un centro de distribución de cubiertas, entendemos que ya hay soluciones en el mercado para estos productos. Nosotros apuntamos a un nicho de productos de alto valor”, sostuvo Güella.

​

​En este sentido, señaló que además del sector farmacéutico, uno de los rubros del que aspiran a atraer nuevas empresas, es el electrónico, del cual ya cuentan con “una empresa instalada que está reparando laptops y computadoras, y distribuye a la región desde acá. Pero tenemos otros interesados en la misma línea también, es algo que existe como una operación pequeña, pero también muestra un potencial”.



A su vez, otro sector que buscan alcanzar es el del comercio digital o e-commerce, principalmente en relación a aquellos productos originados en Asia y que se distribuyen en la región desde el aeropuerto.



“Cuando un cliente compra en un portal productos originados en Asia, en el momento de la compra se genera una orden y se comienza la logística. En caso que el producto venga de Asia, si viene por barco va a demorar bastante y si viene por avión, va a demorar menos pero va a demorar una semana o 10 días y va a ser muy caro en el transporte, mientras que estas empresas buscan ser más eficientes en la logística. “¿Cuál es la solución para eso? Es que las empresas localicen un stock cerca del mercado de destino, de forma tal que, cuando una persona en Brasil hace click y le da comprar, la orden la recibe el portal en Asia, pero automáticamente la coloca en el centro de distribución que está acá en el aeropuerto, al pie del avión, y ese brasileño lo está recibiendo al día siguiente”, sostuvo Güella



En tanto, concluyó que las empresas comienzan “atacando un solo mercado y con algunos productos”, para luego ir agregando mercados de forma gradual, como así lo hizo la farmacéutica AstraZeneca cuando comenzó a distribuir desde Uruguay,