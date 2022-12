MTOP abrirá licitación para controlar rutas y carga: "No es un Gran Hermano", dijo Falero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, anunció este lunes que antes de fin de año se hará una licitación para adquirir un sistema de control vehicular y aparatos tipo GPS para poner en marcha un control de toda la carga de transportistas en el territorio nacional. "Esto no es un Gran Hermano como se decía, es una información que es vital. Deberíamos tenerla, en todas partes se tiene", remarcó el secretario de Estado sobre este paso.

El sistema, que se pondrá en marcha de forma "gradual", sustituirá al anterior Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), que generó diferencias. "Estamos licitando ahora, antes de fin de año, un llamado para conseguir un sistema de control vehicular que no lo tenga que pagar el camionero, sino que lo asuma el propio ministerio, para tener claramente identificada la carga que se está dando sobre las rutas, asociado a la guía electrónica de carga", expresó Falero esta mañana.



El sistema permitirá "interconectar" la carga con la guía electrónica "que hoy está funcionando" solo en el sector forestación y lechería, pero que se extenderá a todo el sistema productivo nacional para "saber qué está sucediendo sobre las rutas nacionales". El control de la carga implicará una coordinación con el Ministerio de Transporte y Ganadería (MGAP).



"A mí lo que me preocupa saber con claridad, que está difícil, por dónde circulan los camiones y con qué carga", destacó el ministro en entrevista con Informativo Carve (850 AM) sobre el paso que implicará la implementación de un "sistema parecido al GPS". El paso permitirá tener un "monitoreo claro, asociado también a los pasajes por peajes, donde podemos ir asociando también si ese vehículo realmente está transitando".



Para fiscalizar que se cumpla un determinado recorrido y carga, "se va a pedir" que se tenga el sistema tipo GPS cuando se habilite la libreta de circulación de camiones o se haga el control de inspección. Falero insistió que de esta forma se busca que no represente un "costo más" para el transportista.

Falero recordó que en muchos casos los transportistas ya cuentan con GPS. Tomando en cuenta esta situación, lo que buscará la cartera es que el sistema contratado sea "compatible" con la "mayor cantidad" de equipos, por lo que no se colocará uno nuevo "necesariamente".



Para el caso de quienes utilicen los nuevos aparatos, "el GPS les va a servir a los transportistas que hoy no lo tienen", dijo, porque brindarán datos que permitirán controlar el kilometraje "fehaciente" y la carga que trasladan.



Falero reconoció que la iniciativa previa, de control satelital, "articulaba con DGI y otros organismos, que es más complejo porque iba a ser difícil hasta poder ponerlo en marcha".



El objetivo de esta iniciativa, subrayó, es el que sistema brinde datos para "actuar en consecuencia sobre las rutas" y conocer "qué tipo de mejoras hay que hacer en cada una de ellas de acuerdo al volumen de carga que se tiene, con precisión".



"Es un paso importante" para la cartera, indicó el ministro, que "respalda y ayuda a los transportistas que hacen las cosas bien", así como para garantizar que exista una "competencia leal" en el sector.



Falero aclaró que el sistema de monitoreo estará ubicado en las instalaciones MTOP, será de uso "exclusivo" para la cartera y estará asociado a la guía de carga. "Para nosotros es fundamental saber qué está encima del camión", insistió.