Montevideo es la segunda ciudad con el mayor precio por metro cuadrado de Latinoamérica

El metro cuadrado en Montevideo valía US$ 2.867 en marzo y, de esa manera, era la segunda ciudad con viviendas más caras de Latinoamérica. No obstante, se registró una caída de 1,9% de los precios en dólares nominales frente a setiembre de 2021.

Los datos pertenecen al Relevamiento Inmobiliario de América Latina de la Universidad Torcuato Di Tella y Navent (Zonaprop) divulgados este jueves.

La ciudad con el metro cuadrado más costoso era Santiago (Chile) con un precio de US$ 3.571. En el tercer lugar, después de Montevideo, quedó Buenos Aires (Argentina) con un valor de US$ 2.570.



En el cuarto puesto se posicionó Ciudad de México (México) con un precio de US$ 2.374 por metro cuadrado. Los siguientes dos lugares, el quinto y sexto, fueron ciudades brasileras: Río de Janeiro con US$ 2.361 y San Pablo con US$ 2.100.

Variaciones.

El informe indica cuáles han sido las variaciones del precio del metro cuadrado en las diferentes localidades en marzo frente a setiembre de 2021. La ciudad que tuvo un mayor aumento porcentual, medido en dólares nominales, es San Pablo (Brasil) con un crecimiento de 13,9%.



En la vereda contraria, es decir, las que tuvieron una mayor caída fueron Guadalajara (México) con una baja de 5,1%, Montevideo con 1,9% y Ciudad de México (México) con 1,9%.